Slimmer verwarmen: zo bespaar je (makkelijk) energie

1) Energie besparen met kleine aanpassingen

Slimmer verwarmen begint bij gedrag, zelfs kleine aanpassingen in je routine hebben al effect. Zet de verwarming bijvoorbeeld uit in ruimten waar je niet bent en sluit de deuren zodat de warmte in de kamer blijft. Steuntje in de rug nodig? Koop deurdrangers zodat ze vanzelf dichtvallen.

2) Breng je cv-ketel in topconditie

Het verwarmen van je woning kun je slimmer regelen als je begint bij het hart van het verwarmingssysteem: de cv-ketel. Als de ketel niet optimaal werkt, kan dat leiden tot een hoger gasverbruik. Daarom is onderhoud door een expert belangrijk, maar je kunt zelf ook genoeg doen. Zorg allereerst dat de ketel en de radiatoren goed zijn ontlucht. Je voorkomt hiermee dat luchtbellen de doorstroom van het water door de leidingen blokkeren. En daarmee verhinder je ook dat het systeem harder moet werken en meer gas verbruikt.

Nog een makkelijke tip om te besparen: zet de ketel op de ecostand in plaats van op de comfortstand. De cv-ketel springt dan alleen aan als er vraag is naar warm water. Het water uit de kraan wordt dan wel iets minder snel warm, maar je bespaart veel energie.

3) Maak optimaal gebruik van de radiatoren

Ook door de radiatoren aan te pakken kun je besparen op energie. Sla de radiatoren niet over bij het schoonmaken. Stofvrije radiatoren en convectoren kunnen warmte namelijk beter verspreiden. (Bron: Milieu Centraal)

Plaats radiatorfolie aan de muurkant van de verwarming; zo zorg je ervoor dat er minder kostbare warmte naar buiten ontsnapt. Ook kun je relatief eenvoudig zelf je cv-leidingen isoleren met buisisolatie van een doe-het-zelfzaak.

Er is nog een manier om je woning sneller en duurzamer te verwarmen. Radiatorventilatoren zorgen ervoor dat de warme lucht zich sneller verspreidt. Hierdoor hoeft de verwarming minder lang of minder hard te branden. (Bron: Milieu Centraal) Check wel eerst of je radiator hiervoor geschikt is.

4) Stel de thermostaat slim in

Misschien heb je de verwarming al een graadje lager gezet om energie te besparen, maar het is nog slimmer om de temperatuur efficiënt in te stellen. Een klokthermostaat is handig als je een vaste routine hebt. Hiermee kun je de temperatuur instellen voor meerdere tijdstippen op een dag. Stel de verwarming bijvoorbeeld in op vijftien graden als je slaapt of niet thuis bent.

Tip: je kunt ook kiezen voor een thermostaat waarmee je de temperatuur per kamer kunt regelen. (Bron: Milieu Centraal) Zo voorkom je dat de verwarming aan staat in ruimten waar dat niet nodig is.

5) Besparen op gas met een warmtepomp

Wil je een warm huis en minder gas verbruiken, dan kun je overwegen om een hybride warmtepomp aan te schaffen. Deze warmtepomp werkt op stroom en werkt slim samen met je cv-ketel. De warmtepomp haalt namelijk warmte uit de buitenlucht. De cv-ketel slaat alleen aan als het buiten erg koud is, of als het te lang duurt voor de ingestelde temperatuur wordt bereikt. Zo verwarm je je woning op een duurzame manier en spaar je het klimaat.

Goed om te weten: met een hybride warmtepomp neemt het stroomverbruik toe, maar je kunt tot wel zeventig procent op gasverbruik besparen. Bovendien kun je in veel gevallen subsidie aanvragen voor de aanschaf van een warmtepomp.

Nu verduurzamen en besparen

Wil jij jouw huis ook slimmer verwarmen? Eneco helpt je graag: van snelle bespaartips tot een warmtepomp waarmee je flink op gasverbruik kunt besparen. Want iedere stap, hoe klein ook, maakt een verschil. Voor je portemonnee én voor het klimaat.

Ontdek hoeveel jij kunt besparen.