Sneakers onder nette pantalon: maak kennis met ‘streetchique’

Xander FranklinIn kledingwinkel Xander Franklin aan de Zwaanshals in Rotterdam worden heren en dames ‘streetchique’ aangekleed. “De young CEO van tegenwoordig draagt geen driedelig pak met nette schoenen meer”, zegt eigenaar Xander Franklin, terwijl hij verschillende kledingstukken uit de rekken tevoorschijn tovert. “Hij kiest bijvoorbeeld voor dit blazertje, in combinatie met deze overcoat en pantalon En een streetchique outfit wordt in principe altijd afgemaakt met een paar toffe sneakers!”

Het winkelaanbod bestaat uit door Franklin zorgvuldig geselecteerde items van merken als Kangaroos, Woodbird, Kuyichi,RUE de Tokyo, Lacoste, ESSENTIALS en ons eigen private label Xander Franklin. “Mensen die veel met kleding en sneakers bezig zijn, voelen zich bij mij als een kind in een snoepwinkel”, glimlacht Franklin. “Ik, als echte liefhebber, kan het weten.”

De sneaker geldt als een onmisbaar onderdeel van de succesformule van Xander Franklin en dat komt niet uit de lucht vallen. “Twee jaar geleden was er het fenomeen dat mannen trouwden in een strak Italiaans pak, maar er dan toch voor kozen om er sneakertjes onder te dragen. Laten we zeggen dat dit een hit is geworden… Mensen zijn dit type schoen steeds meer gaan accepteren als onderdeel van elke outfit.”

‘Sneakerliefhebbers zijn makkelijk te herkennen’

Sinds de winkel anderhalf jaar geleden haar deuren opende, heeft Franklin al veel sneakerliefhebbers verwelkomd, vertelt hij lachend. “Ze zijn heel makkelijk te herkennen. Normale mensen kijken elkaar bij een ontmoeting in de ogen. Voor sneakerliefhebbers werkt dat anders. Die kijken altijd eerst naar beneden om te zien wat de ander aan de voeten draagt.”

Franklin ziet het als zijn taak om mensen te verbinden. “Dat begint in de mooie winkelstraat de Zwaanshals in ons buurtje in Rotterdam Noord. Maar ook daarbuiten wil ik mensen samenbrengen.” De winkeleigenaar spreidt zijn armen. “Dit is meer dan een winkel. Het is een ontmoetingsplek. Voor creatievelingen, mensen met een passie voor fashion, ondernemers die zich goed willen kleden, maar ook voor buurtbewoners die een babbeltje willen maken.”

Franklin wil met kleding hart onder de riem steken

Vanuit die gedachte ontstond ook het idee voor een nieuwe kledinglijn, die vrijdag 4 maart is gelanceerd. Franklin: “De lijn heet ‘Hoop’ en is ontworpen om mensen een hart onder de riem te steken. Nu de coronamaatregelen bijna allemaal verdwijnen, kan er weer gebouwd worden aan een toekomst zonder beperkingen. Hierbij moeten we elkaar blijven steunen en hoop blijven houden voor de toekomst. Die boodschap wil ik met deze kledinglijn uitdragen”.

Franklin doet niets liever dan mensen aankleden. “Het dragen van een smaakvolle outfit heeft een sterk effect op hoe je je voelt. Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet: ik maak je blij met kleding die bij je past. Dat is, juist in deze tijd, extra belangrijk.”

De eigenaar geeft niet alleen modeadvies in zijn winkel, ook via Instagram houdt hij nauw contact met zijn klanten. “Op onze Instagrampagina kunnen mensen zien wat er nieuw binnenkomt, hoe je items het best kunt stylen en welke kleurcombinaties goed werken. We zijn daarnaast heel actief in het beantwoorden van vragen en het geven van kledingadvies.”