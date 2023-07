Snel, robuust en veilig: dit is de perfecte laptop voor het hele gezin

Binnen het drukke gezinsleven geldt een laptop vaak als lijdend voorwerp. De één gebruikt hem om urenlang video’s te streamen, terwijl de ander er ellenlange documenten op tikt. Het apparaat gaat uiteraard ook mee op reis. Tijdens een druilerige vakantiedag kunnen alle gezinsleden zich hiermee tenslotte prima vermaken. Installeer hiervoor de Netflix- of Videoland-app en de rest gaat vanzelf. Gezinnen hebben baat bij een krachtige laptop die ze thuis, onderweg en op andere locaties kunnen gebruiken. Een compacte Chromebook met hoogwaardige computercomponenten is hiervoor bij uitstek geschikt, want hiermee kunnen zowel ouders als kinderen uit de voeten.

Kinderen digitaal wegwijs maken

Kinderen maken al op jonge leeftijd hun eerste stapjes in de digitale wereld. Ze leren bijvoorbeeld typen en zoeken allerlei informatie op voor school. De Acer Chromebook Vero 514 biedt voor elk gezinslid een veilige omgeving. Installeer vanuit de vertrouwde Play Store geverifieerde apps en laat je kinderen daarmee stoeien in hun eigen tempo.

Met behulp van de ouderlijk toezicht-functie houden ouders moeiteloos een oogje in het zeil. Blokkeer bijvoorbeeld bepaalde apps en websites. De Chromebook werkt zichzelf op de achtergrond automatisch bij, zodat het systeem altijd up-to-date is. Het apparaat is hierdoor maximaal beschermd tegen de laatste bedreigingen. Op die manier gebruiken gezinsleden de laptop zorgeloos voor werk, schoolopdrachten en ontspanning.

Flexibel laptopgebruik

Jonge gezinnen bruisen van de energie. Wie weet belandt een laptop tijdens een doorsnee dag op meerdere kamers. Kinderen gebruiken het apparaat bijvoorbeeld om te gamen of naar YouTube te kijken. Waarschijnlijk heeft niet elk hoekje in huis een nabijgelegen stopcontact. Daarom is het fijn wanneer de laptop een flinke batterijduur ondersteunt. Dankzij diverse energiezuinige onderdelen voorziet de onlangs verschenen Vero 514 ruimschoots in deze behoefte. Afhankelijk van het gebruik houdt de batterij het tot zo’n tien uur vol. Een lange accutijd is ook handig voor scholieren die met de trein of bus reizen, bijvoorbeeld voor het maken van huiswerk of kijken van een filmpje. De korte opstarttijd komt hierbij goed van pas, want je kunt hierdoor de laptop vrijwel meteen gebruiken.

Volledig scherm © Acer

Krachtige Chromebook voor gezinnen

Wie deze Chromebook aanzet, ziet binnen luttele seconden ChromeOS in beeld. Dit gebruiksvriendelijke besturingssysteem stelt lage eisen aan de laptop. In combinatie met de rappe processor van de Vero 514 draait elke toepassing als een tierelier. Speur bijvoorbeeld naar nieuwe kleding in Chrome, beheer kiekjes in Google Foto’s of typ een tekst in Documenten. Het maakt niet uit welke app je gebruikt, want je ervaart nergens wachttijden. Omdat je vrijwel nooit hoeft te wachten, kun je altijd en overal productief werken. Diverse voorgeïnstalleerde apps in ChromeOS helpen je met het bewerken van tekst, presentaties, formules en foto’s.

Compact en duurzaam jasje

Waarschijnlijk wil je de apps in ChromeOS ook buitenshuis gebruiken, zoals op school, kantoor en vakantiebestemmingen. Je neemt deze lichtgewicht notebook makkelijk overal mee naartoe. Hij weegt namelijk nog geen anderhalve kilo. Ondanks de bescheiden afmetingen heeft de Chromebook een Full-HD-scherm van 14 inch. Hierop ogen foto’s, films, series en tv-programma’s zeer scherp.

Jonge gezinnen hebben de blik op de toekomst gericht. Ook in dat kader is een laptop uit de duurzame Vero-lijn een goede keuze. De behuizing, schermranden, toetsen en luidsprekers bestaan deels uit gerecycled plastic. In het luxe touchpad is zelfs materiaal verwerkt dat anders in de oceaan zou belanden. Deze duurzame constructie voldoet ook nog eens aan de strenge MIL-STD-810H-norm. Gunstig, want hierdoor is de handzame behuizing ijzersterk.

Wil je meer weten over de nieuwe Acer Chromebook Vero 514? Ga dan naar deze website en leer alle handige functies kennen.