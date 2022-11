Snelle andijviestamppot met spekjes en komijnekaas

AvikoMet de aardappelpuree van Aviko Mashed Potato staat deze snelle andijviestamppot binnen een kwartiertje op tafel. De leuke twist in dit recept is de combinatie van de aardappelpuree met fijne kruiden en komijnekaas. Grappig weetje is dat alle Leidse kaas komijnekaas is, maar niet alle komijnekaas is Leids.