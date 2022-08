Sociaal ondernemer helpt schoolverlater dankzij ‘unieke’ rentevoorwaarden

QreditsKinderen die door angst, autisme of een vervelende gezinssituatie niet meer naar school gaan; het is helaas aan de orde van de dag. Onder de vlag van Onderwegwijzer gaat Jurian Zwarts met een Amerikaanse schoolbus bij deze kinderen langs. Praten, onderwijzen, een vertrouwensband smeden. Dit alles om ze uiteindelijk terug naar school te krijgen. Qredits is fan sinds het eerste uur.

Twaalf jaar lang werkte Jurian als leerkracht in het praktijkonderwijs. Hij wilde leerlingen op educatief, maar vooral op persoonlijk vlak vooruithelpen. Toen zijn rol in dat opzicht steeds kleiner werd en de docent zijn dagen enkel nog vulde met het geven van theorieles, besloot hij het roer om te gooien.

“Bijdragen aan het ontwikkelingsproces van een kind is gewoon veel leuker dan een les Nederlands geven of een som uitleggen”, verklaart de in Drachten gevestigde ondernemer. “Omdat ik niet op de automatische piloot wilde werken, ben ik gaan nadenken over een manier om toch weer met dat persoonlijke aspect aan de slag te kunnen. Op mijn oude school hoorde ik over de kinderen die door persoonlijke problemen niet meer naar school gingen. Ik besefte mij dat ik deze doelgroep wilde helpen.”

Jurian dacht in eerste instantie met deze kinderen te gaan werken vanuit een eigen kantoor. “Maar voor veel thuiszitters is het eigen huis verlaten al een hele opgave. Sommigen raken overprikkeld na een reis met het openbaar vervoer. Er zat maar een ding op: ik moest zelf mobiel zijn om deze kinderen te kunnen bereiken. Ik besloot een Amerikaanse schoolbus te kopen.”

Ben jij ook trotse eigenaar van een mooi bedrijf, maar zou je graag wat vaker willen sparren met ervaren ondernemer? Misschien doe je er dan goed aan om eens te sparren met een Qredits-coach. De pool bestaat uit zevenhonderd coaches, zo is er altijd wel een die bij jou past. Ben je een ervaren ondernemer en wil je jouw ervaring juist delen met andere ondernemers? Meld je aan als Qredits-coach.

“Althans, dat was mijn plan”, voegt hij er lachend aan toe. “Ik ben op zoek gegaan naar een financiering, maar zonder jaarcijfers kwam ik gewoon nergens binnen. Bij Qredits keken ze niet alleen naar deze cijfers. Ik moest vooral aantonen dat ik opdrachtgevers had. Dat viel ook niet mee omdat ik die bus nog niet had, maar het lukte uiteindelijk wel.”

Om de financiering rond te krijgen, schoven Jurian en zijn boekhouder aan bij Qredits’ bedrijfsadviseur Betsie Veldsink. Het was al snel duidelijk dat hij met een partij te maken had die sociaal ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. “Iedere belofte die ze over dit onderwerp in hun uitingen maken, komen ze na. Ik betaal een lagere rente omdat mijn onderneming een sociale doelstelling heeft. Ik denk dat Qredits daar uniek in is.”

Het is duidelijk dat Jurian het vertrouwen van de kredietverstrekker voelt. Hij vertelt dat Betsie hem zo nu en dan belt om te vragen of alles nog goed gaat, of hij hulp nodig heeft of gebruik wil maken van de trainingen of coaching die Qredits aanbiedt.

“Van dat aanbod heb ik alleen nog geen gebruik gemaakt. Afgelopen schooljaar was mijn eerste volledige jaar met Onderwegwijzer en dus is al mijn focus en energie daar naartoe gegaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik in totaal negen kinderen terug naar school heb kunnen begeleiden. Nee, zonder Qredits was dat niet mogelijk geweest.”

Qredits, veel meer dan zakelijke leningen

Startende ondernemers, bestaande ondernemers en zij die hun plannen nog in praktijk moeten brengen: Qredits staat voor ze klaar. Met krediet, training en coaching. Alles om ervoor te zorgen dat jij kunt doen wat je zo graag doet: ondernemen. En dit alles doet Qredits zonder winstoogmerk. Hun opbrengsten worden geïnvesteerd in de begeleiding van klanten.

  Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.