Sociale studenten: relevanter dan ooit

Stichting SeniorenStudentAnne (34) en Lotte (36) van Oudheusden richtten in 2009 het platform OppasStudent op, wat later uitgroeide tot Careibu. Dé plek waar studenten hun sociale bijbaan en vrijwilligersfunctie vinden. De sociale missie van de zussen is relevanter dan ooit.

Het ontstaan van OppasStudent

Het avontuur begon bijna 13 jaar geleden toen Lotte en Anne zelf nog student waren aan de Universiteit van Amsterdam. De hele platformeconomie bestond nog niet en ze plaatsten een oproep op Marktplaats waarin ze zichzelf als oppas aanboden. De volgende dag hadden ze meer dan 50 reacties in hun inbox van ouders die hopeloos op zoek waren naar een oppas. Lotte en Anne besloten toen vriendinnen en studiegenoten in te schakelen. Voor ze het wisten, waren ze eigenaar van het bedrijf OppasStudent, wat later Careibu werd.

De uitdagingen in die tijd waren heel anders dan nu. Het eerste platform knutselden de zussen zelf in elkaar en klanten moesten nog een PDF uitprinten, met de hand invullen en per post opsturen. De afgelopen 13 jaar hebben ze naar eigen zeggen ‘toch wel het beste platform voor maatjesprojecten’ ontwikkeld.

De uitdaging

Nu ligt de uitdaging in het bereiken en enthousiasmeren van studenten, want de aanvragen van mensen die hulp nodig hebben stromen binnen. Lotte: ‘Zeker sinds corona is eenzaamheid onder senioren een groot probleem. Ze komen de deur niet meer uit en zijn in een sociaal isolement beland. Voor veel van hen lukken alledaagse bezigheden, zoals wandelen of koken, niet meer alleen. Daarom is het zó belangrijk dat jonge mensen zich om hen bekommeren.’

De studenten komen niet alleen voor de gezelligheid. Ze helpen de senioren ook om zelfredzaam te blijven. Zo stellen ze doelen op waar ze samen aan gaan werken. Dit kan bijvoorbeeld zijn: meer naar buiten gaan, nieuwe mensen leren kennen of een oude hobby weer oppakken.Vanuit Careibu leren de studenten coachingsvaardigheden toe te passen en te kijken wat er nog wél mogelijk is voor hun senior.

Iets betekenen voor je medemens?

Via het platform kiezen studenten zelf een senior uit die in hun buurt woont en gedeelde interesses heeft. Bijvoorbeeld een student van een sportopleiding wordt gekoppeld aan een senior die ook veel heeft gesport. Voor iedere student is wel een passende match in de regio te vinden.

Anne: ‘Alle studenten die een steentje willen bijdragen nodigen wij uit om eens een kijkje te nemen op het Careibuplatform. Ze zien direct wie er hulp zoekt bij hen in de buurt en kunnen zelf hun match uitkiezen. Een wekelijks bezoekje van een student maakt een grote impact op iemands leven.’

Meer weten? Kijk dan op: https://careibu.com/help-een-senior/

Careibu is actief in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.