Spaarrente stijgt weer. Gaat de spaarrente nóg verder stijgen?

De ECB-rentes hebben grote invloed op de spaarrentes. Banken baseren hun spaarrentes namelijk op marktrentes die zijn afgeleid van de ECB-rente. Daarnaast hanteert de bank een depositorente die banken ontvangen over het geld dat ze bij de ECB onderbrengen. Die depositorente was lange tijd negatief, waardoor banken moesten betalen voor het spaargeld dat ze bij de ECB op een rekening zetten. Dit verrekenende banken weer aan hun klanten in de vorm van negatieve spaarrente. Sinds juli 2022 staat die depositorente echter op 0 procent, waardoor ook steeds meer banken de negatieve spaarrente afschaffen.