Spectaculaire ontdekkingstocht langs heden, verleden en toekomst van ons water

Hollandse Waterlinies zijn de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie samen. Aangelegd als militair verdedigingswerk dat gebruik maakt van water om ons te beschermen tegen de vijand. Een ingenieus systeem van dijken, polders en sluizen om al dat water te laten stromen zodat grote stukken land kniediep onder water konden worden gezet om de vijand op afstand te houden. Tijdens het evenement We Sluiten de Linies op 14, 15, 21 en 22 oktober worden heden, verleden en toekomst van het water tot leven gebracht. Zodra de schemering invalt kunnen jong en oud gratis genieten van verhalen, muziek, theater, animatie en lichtprojecties.

We Sluiten de Linies

We Sluiten de Linies is een samenwerking tussen vijf waterschappen en de Hollandse Waterlinies. Op en rond verschillende plekken in de Hollandse Waterlinies, de 200 km lange verdedigingslinie in het westen van ons land, zijn spectaculaire ontdekkingstochten langs uitgelichte sluizen, forten en vestingsteden uitgezet. Op twee vrijdag- en twee zaterdagavonden vanaf 19.00 uur is er muziek, theater en lekker eten en hoor je verrassende verhalen over de rol van onze waterwerken vroeger en nu.

Volledig scherm © Hollandse Waterlinie

Van Edam tot Woudrichem

Op 14 en 15 oktober staan de waterwerken langs de linie Edam, Fort Spijkerboor, Fort Bezuiden, Muiden, Nieuwersluis, Maarssen tot schippersdorp Vreeswijk in de schijnwerpers. Het weekend daarop is We Sluiten de Linies te beleven op en rond Fort Honswijk, Wijk bij Duurstede, Fort Everdingen, Fort Asperen, vestingstad Gorinchem en vesting Woudrichem. Het volledige programma vind je op de website.

De spannende geschiedenis van ons water

Wist je dat de Hollandse Waterlinies ooit aangelegd werden om ons land te beschermen in oorlogstijd? Door een groot gebied onder water te zetten konden we de vijand buiten de deur houden. De verdedigingswerken zijn een uniek staaltje Nederlands watermanagement; nergens ter wereld is iets vergelijkbaars te vinden. Vandaar dat ze op de UNESCO Werelderfgoedlijst staan. Wil je meer weten over de Hollandse Waterlinies? Dan moet je zeker We Sluiten de Linies bezoeken en ook de tiendelige podcastserie Geheim Water eens beluisteren.