Speel met deze krachtige laptops elke game in de beste kwaliteit

AsusPopulaire videogames stellen nogal hoge eisen aan het systeem. Alleen een rappe processor en krachtige videokaart kunnen al dat grafische geweld bolwerken. De meeste laptops zijn dan ook ongeschikt voor gaming. Gelukkig bestaan er speciale schootcomputers waarop je moeiteloos een potje FIFA, GTA of Elden Ring kunt spelen. Met deze onlangs verschenen laptops verschijnen nieuwe games in de beste kwaliteit op een groot scherm.

Een gamelaptop is handig wanneer je graag op verschillende plekken speelt. Denk aan vakanties of gezellige avonden met vrienden. De kersverse modellen binnen de gerenommeerde Strix-serie van ASUS Republic of Gamers zijn daar bij uitstek voor geschikt. Hiermee weet je namelijk zeker dat je het maximale uit elke game haalt.

Slanke krachtpatser met vloeiende gameplay

De laptops hebben een slanke behuizing met dunne schermranden. Een voordeel, want hierdoor zijn ze erg handzaam. In combinatie met het lage gewicht neem je de apparaten dan ook makkelijk overal mee naartoe.

Ondanks de slanke behuizing bevat het systeem veel rekenkracht. Zo heeft de uitgebreidste uitvoering een hoogwaardige Intel Core i9-processor van de 13e generatie. Die haalt in turbomodus een kloksnelheid van maximaal 5,6 GHz. Dankzij deze eigenschap ervaren gebruikers nergens wachttijden. Verder kiezen geïnteresseerden een laptop met hoogstens 64 GB werkgeheugen en één of twee ssd’s met voldoende opslagruimte.

Fanatieke gamers hebben veel profijt van een goede videokaart. Goed nieuws, want diverse Strix-laptops zijn beschikbaar met de Nvidia GeForce RTX 4090-videochip. Dit grafische wonder toont van elk videospel prachtige beelden. Bovendien is de gameplay zeer vloeiend, zodat je direct op tegenstanders kunt reageren. Verhoog daarmee de kans op een overwinning.

Hoewel de laptop krachtige onderdelen bevat, is er van oververhitting geen sprake. ASUS Republic of Gamers bedacht hiervoor een intelligent koelsysteem met meerdere ventilators en een fors koellichaam. Hitte afkomstig van computercomponenten wordt meteen afgevoerd.

Haarscherp scherm met HDR

Gamers hebben keuze tussen een scherm van 16 of 18 inch. Voor laptopbegrippen is dat erg ruim, zodat je alle actie perfect kunt zien. Afhankelijk van de gekozen uitvoering bedraagt de maximale resolutie 2560 × 1600 pixels. Hierdoor zie je in games volop details. Mooi meegenomen is de ondersteuning voor diverse HDR-formaten. Dit resulteert in diepe contrasten waarbij je objecten makkelijk kunt waarnemen. Tot slot staan de zogeheten Nebula-panalen bekend om hun heldere kleurenweergave en snelle reactietijd.

Naast al het visuele spektakel is het geluid van games ook een belangrijke factor. Speel je zonder headset? Geen probleem, want vanwege Dolby Atmos-ondersteuning hoor je precies uit welke hoek tegenstanders naderen. Hiervoor telt de behuizing twee of vier kwalitatieve luidsprekers.

Verschillende modellen

Ook gamen in de beste kwaliteit? Maak dan kennis met de vernieuwde Strix-serie en kies een gamelaptop die naadloos bij je wensen past. Bezoek deze website voor meer informatie.

Volledig scherm © Asus