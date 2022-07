Steeds meer mensen kiezen voor natuurbegraven

Vijftien jaar geleden had Roy een innovatief bedrijf dat landbouw, zorg en natuur met elkaar in verbinding bracht. “We kwamen in gesprek met iemand met een persoonlijke wens: hij wilde in de natuur begraven worden.” Het sprak Roy meteen persoonlijk aan: “In die tijd ging ik ieder weekend met mijn jonge jongens naar het bos. Zo’n boswandeling kan ook een bezoek aan je overleden dierbare zijn. De natuur kan versterkend zijn in je verlies. Op een kerkhof had ik het idee dat ik mijn jongens ‘in het gareel’ moest houden. In het bos hoeft dat niet.”