Steeds meer mensen kiezen voor natuurbegraven

Natuurbegraafplaats SchoorsveldVoordat Natuurbegraven Nederland in 2012 startte, was het in ons land nauwelijks mogelijk om in de natuur je laatste rustplaats te kiezen. Inmiddels kan dat op vijf natuurbegraafplaatsen van Natuurbegraven Nederland. Na 10 jaar kijken we met initiatiefnemer en directeur Roy van Boekel terug én vooruit. Over een droom die werkelijkheid werd.

Vijftien jaar geleden had Roy een innovatief bedrijf dat landbouw, zorg en natuur met elkaar in verbinding bracht. “We kwamen in gesprek met iemand met een persoonlijke wens: hij wilde in de natuur begraven worden.” Het sprak Roy meteen persoonlijk aan: “In die tijd ging ik ieder weekend met mijn jonge jongens naar het bos. Zo’n boswandeling kan ook een bezoek aan je overleden dierbare zijn. De natuur kan versterkend zijn in je verlies. Op een kerkhof had ik het idee dat ik mijn jongens ‘in het gareel’ moest houden. In het bos hoeft dat niet.”

De waarde van de natuur

In juni 2012 opende dan eindelijk de eerste natuurbegraafplaats, Heidepol in Arnhem. Een spannend moment. Zagen anderen ook de waarde van de natuur bij een laatste afscheid? Al in de eerste week kwamen er belangstellenden naar Heidepol. Al snel kozen mensen een eigen plek in de natuur en hielpen medewerkers bij het uitzoeken van een natuurgraf en bij uitvaarten.

Tien jaar en vijf natuurbegraafplaatsen verder

Volledig scherm Natuurbegraven Nederland groeide uit tot een begrip met nog vier natuurbegraafplaatsen: Maashorst (in Schaijk), Schoorsveld (in Heeze), Landgoed Mookerheide (in Molenhoek) en Huis ter Heide (in De Moer). Dit najaar opent natuurbegraafplaats Landgoed Christinalust, in de buurt van Enschede. Allemaal plekken met veel betekenis voor mensen die er een plek uitzoeken, en voor hun nabestaanden die troost vinden in de natuur.

Natuurbeheer geborgd

De natuurbegraafplaatsen zijn niet alleen een dierbare plek voor veel mensen. De natuur groeit en bloeit er ook van. Op alle natuurbegraafplaatsen beheert en ontwikkelt Natuurbegraven Nederland de natuur; ze herstellen landgoederen in hun oorspronkelijke glorie, productiebos wordt omgevormd tot natuur, verschillende soorten planten en dieren keren terug in de natuurgebieden. Bovendien ontwikkelt Natuurbegraven Nederland nieuwe stukken natuur, buiten de natuurbegraafplaatsen.

Deze winst voor mens én natuur wil Natuurbegraven Nederland ook in de toekomst behouden. Roy: ‘’Als de laatste uitvaart op een natuurbegraafplaats is geweest, dragen wij het natuurgebied over aan Natuurmonumenten. Zo is het natuurbeheer voor altijd geborgd. Ik ben er trots op dat wij met Natuurbegraven Nederland al ruim 65 hectare nieuwe natuur hebben gerealiseerd. Ook in de toekomst willen we het verschil maken en nieuwe natuur blijven ontwikkelen. Lees hier meer over natuurbegraven.

