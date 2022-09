Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen is genomineerd voor de VriendenLoterij Molenprijs 2022

De laatste molen van Vianen

De aanhouder wint

Piet Kastelein was samen met Arti Enkelaar de initiatiefnemer in 1994. Recent vierde hij zijn 97e verjaardag en nog steeds is hij bijna dagelijks betrokken bij het project. De aanleg van de fundering was een feest. De belangrijkste hobbels waren genomen en dat de molen er komt is nu vrijwel zeker. Minder duidelijk is wannéér het project af zal zijn, want voor iedere fase moeten opnieuw veel fondsen worden ingezameld. De nominatie voor de Molenprijs was daarom zeer welkom nieuws.