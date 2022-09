Stichting Poldermolen Oudegein genomineerd voor de VriendenLoterij Molenprijs 2022

De Molenprijs wordt jaarlijks georganiseerd door De Hollandsche Molen in samenwerking met De VriendenLoterij. Beide organisaties onderstrepen hiermee het belang van het behoud van cultureel erfgoed. De Hollandsche Molen zet zich al bijna 100 jaar in voor het in stand houden van de ruim 1.200 nog werkende wind- en watermolens die Nederland rijk is. Met de VriendenLoterij Molenprijs vraagt de organisatie aandacht voor mooie initiatieven in molenland. De geldprijs maakt bovendien het realiseren van molendromen mogelijk. Uit alle aangemelde projecten koos het bestuur dit jaar vier zeer uiteenlopende projecten: restauratie van een wiekenkruis in Noordbroek, restauratie van een molenerf in Hellouw, herbouw van de verdwenen molen in Vianen en het educatieve project van Stichting Poldermolen Oudegein.