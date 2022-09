Stijgende kosten: uitdaging voor buurtbakker die sociale rol vervult

NBOVOndernemers hebben de afgelopen jaren nogal wat tegenwind. Na corona volgt een hogere energierekening en een stijging van de lonen. Die kopzorgen zijn eeuwig zonde vindt bakker Loes Baas, want bakken is volgens haar het mooiste vak ter wereld en het vervult een belangrijke sociale functie.

Een klant blij maken met een lekker gebakje, een andere klant met dieetwensen adviseren over het juiste brood: voor bakker Loes Baas is er niets fijners te bedenken. “Ik heb altijd alleen maar blije mensen in de winkel. Het is een heel vervullend beroep: je begint vroeg in de morgen met meel en water en aan het einde van de ochtend staat de hele bakkerij vol geurend en dampend brood. Dan ben je toch trots?”.

Pittige tijden

De afgelopen jaren waren voor veel ondernemers pittig. Na de coronacrisis volgden hoge energiekosten en volgend jaar zal het minimumloon omhoog gaan met 10 procent. Dat treft ook bakkerijen. Marie-Hélène Zengerink, directeur van de Nederlandse Brood- en banketbakkers ondernemersvereniging (NBOV) waar Loes Baas lid van is, vertelt: “De bakkerij was in de corona-periode open, maar de horeca en catering zijn grote afnemers van bakkers en die omzet viel weg.”

“Daarnaast stijgen de loonkosten aanzienlijk, en met een energierekening die behoorlijk is gestegen, blijft er weinig over voor je eigen salaris. Het is dus een uitdaging voor bakkers om de stijgende kosten goed door te komen.”

Er voor elkaar zijn

De hoge energierekening bestaat bijna voor de helft uit belasting, en dat is voor Baas een brug te ver. Baas: “Als ondernemer betaal je overal veel belastingen over. Dat geef ik dan liever aan mijn personeel. Ze werken er immers hard voor”.

Zengerink vult aan: “Bakkers staan voor best wat financiële uitdagingen. De NBOV ondersteunt haar bakkers waar ze kan zodat zij zich bezig kunnen houden met hun passie. Het is belangrijk dat mensen dit mooie vak blijven uitoefenen. Je maakt heerlijke dingen met je handen, bent onder de mensen en doordat je vroeg begint, kun je ’s middags je kinderen uit school halen”.

Bakker Baas ziet dat haar bakkerij ook een sociale rol speelt in de gemeente. Baas: “De buurtbakker is belangrijk voor een gemeente. Bijvoorbeeld als sponsor van een sportclub of voor mensen die hulpbehoevend zijn. Begin dit jaar vroeg een dementerende klant ons om elke week brood te brengen zodat ze altijd eten in huis heeft. Iedere zaterdag kom ik bij haar, neem iets lekkers mee en ben blij als ze de voordeur opent zodat ik weet dat het goed met haar gaat. Dat soort dingen vind ik prachtig”.

