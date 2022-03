Stijlvol wonen zoals u dat wenst én 24 uurs zorg? In hartje Vught kan het

Valuas ZorgStijlvol en comfortabel wonen in combinatie met eersteklas zorg: dat is Villa le Monde. In het hart van Vught biedt de zorgvilla een nieuw thuis voor 23 nieuwe bewoners. “Brabantse gezelligheid, de lokale keuken en gevoel voor plaatselijke tradities: dat is voor ons belangrijk.”

Huiselijke gezelligheid

In het hart van Vught staat het gloednieuwe Villa le Monde: een stijlvolle zorgvilla met 21 appartementen, waarvan er twee geschikt zijn voor twee personen. “Onze villa is als een groot, gezellig thuis”, zegt locatiemanager Jolanda van Halteren. “Bij ons staan de bewoners centraal, en niet hun aandoeningen. ”Alles inde zorgvilla staat in dienst van haarbewoners, zegt John Kitzen: woon-en zorgadviseur bij Valuas Zorggroep. “Samen met de familie bespreken we wat men thuis gewend was en benaderen dat in de villa zo veel mogelijk.”

Op proef

Veel ouderen zien het als een drempel om hun eigen huis te verlaten. Want vaak gaat het om hun laatste verhuizing, zegt John.“Nieuwe bewoners mogen daarom twee maanden op proef komen logeren, om te kijken of ze het prettig vinden bij ons. We maken samen goede afspraken, zodat wonen bij Villa le Monde aan alle wensen voldoet. Familie en naasten zijn altijd welkom voor koffie en kunnen tegen een kleine vergoeding mee-eten. En heb je groene vingers? De zorgvilla heeft een ommuurde en veilige tuin, dus tuinieren kan elke dag!”

Centraal gelegen

Villa le Monde ligt midden in het centrum van Vught: een prachtig dorp met veel voorzieningen, legt Jolanda uit. “Je kunt er op een terrasje zitten, of op loopafstand boodschappen doen. Zo blijven onze bewoners midden in het levenstaan.” De zorgvilla zelf is zeer toegankelijk, vult John aan. “Er is een lift en alle ruimtes zijn rolstoelvriendelijk. Elk appartement heeft een eigen badkamer en wc, en is van alle gemakken voorzien.” In de salon, de gemeenschappelijke ruimte, worden activiteiten georganiseerd. “Denk aan filmavonden, bridgen en livemuziek. De menu’s worden samen met onze vaste kok samengesteld door de bewoners. Iedereen heeft inspraak.”

Toezicht

De villa biedt 24 uur per dag zorg, zeven dagen per week. “Er staat altijd een team van professionele zorgverleners klaar”, zegt John. “Ook werken we nauw samen met huisartsenpraktijk De Groene Beuk, hier om de hoek. Dat maakt de lijntjes kort.” Villa le Monde is ervoor bewoners met uiteenlopende zorgvragen, zegt Jolanda. “Hier kunnen mensen zijn wie ze zijn, en helpen wij hen om zo lang mogelijk het leven te leiden dat zij gewend zijn. Dat is bij ons volkomen vanzelfsprekend.” Meer weten over Villa le Monde? Neem gerust contact op.