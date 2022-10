Stop grensoverschrijdend gedrag in de sport: meld je aan voor de Regeling Gratis VOG

Arko Sports MediaWat je achtergrond, geslacht, leeftijd of seksuele voorkeur ook is: iedereen in Nederland moet bij een vereniging kunnen sporten zonder zich onveilig te voelen. Een nog veiliger gevoel is als alle vrijwilligers bij de lokale sportclub een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Die kunnen zij kosteloos aanvragen als de vereniging is aangemeld voor de Regeling Gratis VOG. “Alleen samen houden we grensoverschrijdend gedrag buiten de deur”, aldus Erik Beuker, projectleider VOG/Sociaal Veilig Sportklimaat bij Centrum Veilige Sport Nederland.