Streamen, bingewatchen, gamen met snelle wifi: zo doe je dat

ZiggoGezinnen zijn grootverbruikers van gigabytes. Nederlanders maken steeds meer gebruik van streamingdiensten om muziek te luisteren, series te bingewatchen of te gamen. Stabiele en snelle wifi is dan een onmisbaar. Maar bij wie klop je aan als de wifi-verbinding beter kan of de snelheid wat hoger mag? De Wifi Crew staat dag en nacht voor je klaar met een advies op maat.

Wie vaak ‘vroeger was alles beter’ verzucht, heeft geen heimwee naar de tijd dat een modem minutenlang piepte en zoemde om een inbelverbinding tot stand te brengen. Tijden veranderen, gelukkig, en daarmee ook ons internetgedrag.

Streamingdiensten zoals Netflix, Disney+ en HBO Max zorgen volgens Ziggo voor zo’n dertig procent meer dataverbruik per jaar. Dat komt vooral doordat gezinnen steeds vaker tegelijkertijd een streamingdienst gebruiken. Kinderen kijken bijvoorbeeld naar Disney+ op een tablet, terwijl hun ouders een Netflix-serie bingewatchen.

Eerste hulp bij wifi-vragen

Vandaag de dag is het een kleine ramp als internet het niet doet, of als het modem belast wordt door al die streamingdiensten. Wat doe je als dat laatste het geval is? Wanneer bijvoorbeeld de laatste aflevering van The Last of Us opeens middenin een zenuwslopende scène bevriest of de wedstrijd met Ajax stilvalt? Dan neem je contact op met de Wifi Crew van Ziggo, want die weten hoe belangrijk goed en stabiel internet is voor een goede sfeer in huis.

De medewerkers realiseren zich dat geen enkele situatie of gezin hetzelfde is; daarom is hun advies altijd maatwerk. Als je wilt, kunnen ze zelfs met je meekijken via de camera op jouw smartphone. Het team staat - ja, echt - 24 uur per dag online voor je klaar. Je kunt zeven dagen per week bij ze terecht via de chat of in de Mijn Ziggo-app. Soms is je vraag met een snelle tip beantwoord, soms is het wat complexer, maar de Wifi Crew geeft altijd een advies op maat.

Netflix of Videoland hapert. Heb je een tip?

“Zelf baal ik ook als een stekker als mijn favoriete serie opeens hapert”, zegt Mo, die bij de Wifi Crew van Ziggo werkt. Hij legt uit wat je kunt doen als het beeld of geluid van een streamingdienst niet goed werkt.

“Controleer eerst of het helpt om het modem of wifi-versterker dichter bij de tv te zetten. Help dat niet? Check dan of de film of serie op een ander apparaat - bijvoorbeeld een tablet - ook hapert, of start de tv opnieuw op. Neem contact met ons op als je nog geen verbetering merkt. Als mensen ons bellen of chatten met vragen, geef ik graag zo snel mogelijk een passend advies.

Altijd en overal snelle wifi? Dit kun je zelf doen

We gebruiken allemaal steeds meer internet, met meer data tegelijk. En ook nog op allerlei verschillende apparaten. Dit betekent dat wifi gewoon goed moet werken. Geen probleem, want Ziggo’s missie is goede wifi voor iedereen, waar dan ook in huis.

Zelf heb je daar ook impact op. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat een apparaat altijd up-to-date is door de laatste versie van de software te installeren. Overweeg daarnaast om oudere mobiele apparaten zoals smartphones of laptops te vervangen voor nieuwere modellen, want de kans is groot dat die betere en snellere wifi-mogelijkheden hebben.”

Wil jij thuis ook altijd en overal in huis perfecte wifi? De Wifi Crew van Ziggo is dag en nacht bereikbaar, tussen 08.00 en 20.00 uur via de chat of telefoon en buiten kantoortijden (tussen 20.00 en 8.00 uur) via de Messenger in de Mijn Ziggo-app. Kijk hier voor meer tips en tricks van het team.