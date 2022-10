Student Isa heeft een ‘bonusoma’

Stichting senior&studentIsa (22) is ruim een jaar geleden gematcht aan Ans (89) door stichting senior&student. Hun officiële traject is al een tijdje voltooid, maar de twee hebben het zo leuk met elkaar, dat ze nog steeds afspreken. Isa: ‘Als ik mijn vrienden over mijn ervaring met Ans vertel, dan reageren ze vaak met ‘Oh, dat wil ik ook wel!’’’

Een steentje bijdragen

Isa, student Criminologie, meldde zich bij stichting senior&student, omdat ze graag iets aan de eenzaamheid onder ouderen wilde doen. Haar huisgenoot was al maatje van een senior en enthousiasmeerde haar. Tussen alle senioren aanvragen, zag zij de oproep van Ans, waar ze vervolgens aan gekoppeld werd dankzij de gedeelde interesse in mode. Het bleek een gouden match.

Door haar ervaring stimuleert Isa nu ook andere studenten om maatje te worden: ‘Studenten gaan vooral met andere jonge mensen de stad in. Jongeren denken er niet direct aan dat dat ook super gezellig kan zijn met een ouder iemand. En ze beseffen ook niet altijd hoe hard hun gezelschap nodig is. Voor mij is Ans een soort van bonusoma.’

Aandacht op straat

Volledig scherm © Stichting senior&student Ans komt oorspronkelijk uit Brabant en moest wel wennen toen ze in de jaren ’50 met twee kleine kinderen in Amsterdam kwam wonen. Daar heeft ze in diverse modezaken gewerkt en de liefde voor mode is altijd gebleven. Op haar 89e ziet Ans er nog even charmant uit met gelakte nagels en een blosje op haar wangen.

Isa: ‘Ans ziet het ook meteen als ik binnenkom en een nieuw blouseje aan heb.’ En Ans vult weer trots aan dat ze echt de blits maakt met Isa over straat: ‘Iedereen kijkt en vraagt zich af waarom Isa bij mij hoort.’ Isa vult lachend aan: ‘Ze probeerde me laatst zelfs aan een jongen te koppelen. Hij zat aan de andere kant van het bankje en Ans begon een praatje en stelde mij aan hem voor. Daar is verder niks uitgekomen hoor, haha.’

Belangrijke verandering

Als we Ans vragen wat nou de belangrijkste verandering is die Isa in haar leven maakt, dan is het antwoord simpel: ‘Gewoon, dat extra stukje gezelligheid. Dat we er samen op uit gaan. Ik kom meer buiten. Met Isa erbij is het altijd gezellig.’ Zo’n leuk maatje zou iedere senior gegund zijn.

Volledig scherm © Stichting senior&student

Wil je ook een senior helpen? Kijk dan op: https://careibu.com/help-een-senior/

Careibu is actief in de regio’s Amsterdam, Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.