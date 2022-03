Tegel op de vloer of aan de wand? Dit zijn de nieuwste trends

De houtlook is al een poos populair. Wat nu ook in opmars is, zijn XXL tegels. Barry: “Voor op de wand zijn dat tegels van bijvoorbeeld 120 bij 260 centimeter en op de vloer één meter bij één meter. Natuurlijk moet je de ruimte ervoor hebben, maar je komt het nu steeds vaker tegen in badkamers en op de wc. Een tegenhanger van de XXL tegels zijn kleine handgemaakte tegeltjes. Veel mensen kiezen die als tegel voor in de gang, of in visgraadverband aangebracht op de keukenmuur bijvoorbeeld. Een andere trend is de natuursteen-look zoals keramische tegels die eruit zien als marmer. Keramische tegels zijn een stuk sterker dan natuursteen en gemakkelijker aan te brengen. Qua kleur wordt nu minder gekozen voor antraciet grijs op de vloer, maar eerder voor taupe of een warme grijstint”.