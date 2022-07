Telefoon niet mee? Zo blijf je toch verbonden

T-MobileOverweeg jij wel eens je telefoon thuis te laten, maar neem je hem vervolgens toch mee omdat je wel verbonden wilt zijn? Die overweging hoef je niet langer te maken. Sinds kort is het ook voor Android gebruikers mogelijk om verbonden te zijn zonder telefoon. Ideaal voor tijdens het sporten, een zomerse outfit zonder zakken of als je simpelweg even in een andere ruimte in je huis bent.