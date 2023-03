Terug naar de natuur: een groen afscheid

Natuurbegraafplaats Landgoed MookerheideNatuurbegraven is sterk in opkomst in Nederland. Maar wat is natuurbegraven precies en waarom kiezen steeds meer mensen hiervoor? “Afscheid nemen in de natuur werkt troostend,” zegt natuurbegraafplaats medewerker Karin Verwielen.

Afscheid nemen kan anders: van een ceremonie buiten tot een begrafenis in het bos, van een rieten mand tot rijden met eigen auto, er kan meer dan de meeste mensen weten. “Mensen willen geen standaard uitvaart, maar vinden het belangrijk dat iemands eigenheid weerspiegeld wordt. Op de natuurbegraafplaats is rust en ruimte om op eigen wijze afscheid te nemen. Wij willen niet het gevoel hebben dat de volgende familie al voor de deur staat,” vertelt Karin Verwielen van natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide.

Een plek langs de bosrand

Landgoed Mookerheide, net onder Nijmegen, is een prachtig natuurgebied van Natuurmonumenten. Op de natuurbegraafplaats kun je in een glooiend heuvellandschap van bossen en open velden een natuurgraf kiezen dat altijd onderdeel van de natuur zal blijven. “De meeste mensen die hier een plek reserveren, doen dat bij leven en in volle gezondheid,” vertelt Karin. “Ze kiezen hier voor een plek omdat ze na hun dood op willen gaan in de natuur of omdat ze bijzondere herinneringen hebben aan het landgoed. De een kiest voor een plek langs de bosrand, de ander gaat voor een zonnige plek op het open veld tussen de meidoorns en het brem. Grafrechten hoeven niet verlengd te worden, een plek op de natuurbegraafplaats is voor eeuwig. Het geeft mensen rust om het goed geregeld te hebben.”

Afscheid nemen in elk seizoen

“Wandelaars en fietsers hebben vaak niet door dat ze op de natuurbegraafplaats zijn,” vervolgt Karin. “Je ziet hier geen grafstenen, de natuur staat voorop. De enige markering op de natuurgraven is een houten gedenkteken en soms enkele losse bloemen. Wanneer er een uitvaartstoet langskomt, wachten wandelaars soms even of nemen ze een ander paadje. We plaatsen de overledene op de loopkoets en lopen met de nabestaanden naar het natuurgraf. Dat is altijd een prachtig moment, in elk seizoen, wat voor weer het ook is. Het gebeurt de ene keer in een lange stoet, de andere keer in een klein gezelschap. Soms in stilte, soms rennen kinderen uitgelaten vooruit.”

Kist van paddenstoelen

“Regelmatig krijgen we de vraag of je op de natuurbegraafplaats wel in een kist begraven mag worden,” vertelt Karin. “Dat is zeker het geval, als het maar een biologisch afbreekbare kist is. Dus geen spaanplaat, of een kist met metalen grepen en laklagen. Veel mensen kiezen voor een onbehandeld houten kist van populier of spar, maar er zijn ook kisten van karton of zelfs mycelium; dat zijn schimmeldraden van paddenstoelen. Daarnaast zie je dat steeds meer mensen kiezen voor een mand of een baar met wade. Er zijn prachtige manden en doeken die door gedreven vakmensen gemaakt worden. Je kunt zelf veel vinden op internet of een uitvaartondernemer vragen om advies. Op 26 maart organiseren we een Groene Inspiratiedag en vertellen we je er graag meer over.”

De Groene Inspiratiedag?

Ben je benieuwd naar natuurbegraven en wil je meer weten over een duurzaam afscheid middenin de natuur, met alle rust en ruimte? Kom dan op zondag 26 maart naar de Groene Inspiratiedag van natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide. Bezoek een lezing of sluit aan bij een wandeling en ontdek de prachtige natuur.

