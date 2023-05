Tess Wester: ‘Blij dat ik mag bijdragen aan de grote droom van de volgende generatie’

Nederlandse LoterijWie gezond leeft en regelmatig beweegt, is vaak gelukkiger. Toch is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Topsporters Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Tess Wester vertellen over hun eerste stap naar de topsport en het belang van financiële steun die hun sport jaarlijks krijgt.

Nederlandse Loterij ziet het liefst dat heel Nederland in beweging komt. Niet voor niks dus dat zij jaarlijks een groot deel van haar resultaat afdraagt aan NOC*NSF. Dit jaar is dat maar liefst 52,3 miljoen euro, bedoeld voor topsport maar ook om sport mogelijk te maken voor elke Nederlander.

Het bedrag is daarom voor een groot deel besteed aan de organisatie van wedstrijden en competities, het opleiden van nieuwe trainers en coaches en talentontwikkeling.

Onder de indruk van de Spelen

Baanwielrenners Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen profiteren al hun hele carrière van de bijdrage van Nederlandse Loterij. “Ik weet nog dat ik als jongetje onder de indruk was van de Nederlandse prestaties tijdens de Olympische Spelen”, vertelt Jeffrey. “Ik dacht: dat wil ik ook.”

Natuurlijk is de weg ernaartoe bepalend voor het succes. Zowel Jeffrey als Harrie hebben ervaren dat ze al vanaf het begin in goede handen waren. Volgens de mannen is er daarom ook geen topsport zonder ‘breedtesport’ – lokale clubs, verenigingen, wedstrijden en competities. “Het is belangrijk dat er van elke sport genoeg verenigingen bestaan in Nederland”, aldus Jeffrey.

Harrie is het hiermee eens. “Als er alleen in topsport geïnvesteerd zou worden, dan zou er geen topsport zijn. Het is mooi dat Nederlandse Loterij zich inzet voor de breedtesport zodat daar talent ontwikkeld kan worden voor de topsport.”

“Klopt, zonder de sportclub om de hoek is er geen topsport”, vervolgt Jeffrey. “En andersom natuurlijk ook niet. In de topsport ben je een voorbeeld en geef je een doel aan mensen in de breedtesport. Het is een wisselwerking.”

Van sport je werk maken

Ook handbalkeepster Tess Wester kan meepraten over hoe belangrijk het is om in breedtesport te investeren. “Zelf begon ik als jong meisje met handballen”, vertelt ze. “Ik kwam op mijn vijftiende terecht op de Handbal Academie op Papendal en ontdekte daar dat je van sport je werk kan maken, zonder het plezier te verliezen.”

Een voorbeeld had Tess niet in die tijd, want ze behoort tot de eerste generatie handbalsters die op topniveau presteert. “Ik ben blij dat ik mag bijdragen aan de grote droom van de volgende generatie. En ik vind het ook mooi dat er mogelijkheden zijn in Nederland om door te groeien.” Zo ziet ze dat steeds vaker clinics worden georganiseerd bij clubs of op school.

Goed voor lichaam en geest

Tess vindt het belangrijk dat sporten voor elke Nederlander mogelijk zou moeten zijn. “Sporten is ontzettend goed voor je lichaam, maar ook voor je geest”, vertelt ze.

Wil je beginnen, maar heb je moeite om die eerste stap te zetten? “Ik zou klein beginnen door wat vaker te wandelen. Ga vervolgens een beetje op onderzoek naar wat je echt leuk vindt. Doe eens mee met een training en voel aan of de sport bij je past.”

Supporter en trotse sponsor

Of het nu gaat om competities, verenigingen, talentontwikkeling of topsportprogramma’s: met een afdracht van 52,3 miljoen euro aan NOC*NSF (2022) is Nederlandse Loterij de grootste supporter van de Nederlandse sport. Ook is de kansspelaanbieder trotse hoofdsponsor van TeamNL, de Oranje topsporters die inspireren om (meer) te gaan sporten.

