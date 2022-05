The Maxx in Veenendaal biedt voor ieder wat wils aan indoor vermaak!

The MaxxIedereen kent wel die net-niet-bedrijfsuitjes of familie-uitjes waar niemand echt blij van wordt. Of uitjes waarover sommigen mensen erg enthousiast zijn, maar een deel van de groep dat enthousiasme niet deelt. Superzonde, want qua organisatie gaat er in zo’n uitje vaak behoorlijk veel werk zitten. Gelukkig kan het ook anders. Ontdek hoe je het volgende uitje absoluut laat slagen!

Waar de één dol is op actie, doet de ander het liever rustig aan. Als je een groepsuitje organiseert, is het moeilijk om iets te vinden dat iedereen leuk vindt. Toch wil je met iedereen rekening houden, maar dat kan een behoorlijke uitdaging zijn. Hoe mooi zou het zijn als er een entertainment center zou zijn waar je voor allerlei populaire activiteiten voor jong en oud terecht kan? En waar je ook als groep – dankzij slimme en op elkaar afgestemde wisselschema’s – niet allemaal hetzelfde hoeft te doen? Het goede nieuws: zo’n entertainment center bestaat gewoon, en het is dichterbij dan je denkt.

Enorm veelzijdig en heerlijk centraal

Pal naast de A12 in Veenendaal bevindt zich het indoor activiteitencentrum The Maxx. In de sfeervolle en tevens immense ruimte (7.200m2) gaat een wereld aan spectaculaire uitjes voor je open. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig, en door de omvang van het centrum kunnen zowel kleine alsook grote bedrijven in The Maxx terecht. Of je nu met z’n tweetjes komt of met 500 man, een bezoek aan het center biedt voor ieder wat wils.

Volledig scherm Het mooie is dat de indoor activiteiten-specialist de hele organisatie voor je uit handen neemt. Ook degene die het uitje organiseert kan dus grenzeloos genieten. Bezoekers zijn dan ook lovend over hun ervaring. “Wij hebben ons bedrijfsuitje hier gehouden. Er is goed meegedacht om een passend arrangement samen te stellen. Het personeel was ontzettend vriendelijk en de service was snel! Daarnaast vonden wij het diner verrassend uitgebreid”, aldus Jessica van Ami Kappers te Rhenen.

Hard gaan, ontspannen of allebei

De service en het meedenken, maar zeker ook de diversiteit aan activiteiten is wat het entertainment centrum zo uniek maakt. Van lasergamen, glow in the dark midgetgolf tot karten; het kan allemaal. Maar ook escape rooms of een heuse jumphal voor kids staan tussen de vele opties. Het uitje uitbreiden met een competitie-element? Geen probleem! Denk hierbij aan een Grand Prix bij het Karten waarbij je start vanaf de grid, een revanche spel bij het Lasergame of Escape Room The Battle!

Ook mensen die liever een potje poolen of gezellig willen barhangen, kunnen in The Maxx hun hart ophalen. Er is namelijk zelfs een authentieke bruine kroeg waar je gezellig een drankje kunt doen en/of los kunt gaan tijdens karaoke of een pubquiz. Deze bruine kroeg, genaamd The Old Maxx, biedt plek aan ca. 70 mensen en is vanaf 25 personen af te huren. Dit maakt de kroeg ook een ideale locatie voor een (familie)feestje.

Welke activiteit je ook gaat doen, dankzij het terras en het horecaplein kun je iedere activiteit prima combineren met een diner a la carte, barbecue of onbeperkt tafelgrillen. Benieuwd geworden? Ervaar hier meer over de mogelijkheden en arrangementen, en plan direct je bezoek aan The Maxx!