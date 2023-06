The Ocean Race maakt vijfdaagse stop-over in Scheveningse haven

The Ocean RaceDe bloedspannende zeilwedstrijd The Ocean Race houdt miljoenen zeilfans over de hele wereld in z’n greep. Spanning en spektakel op volle zee en voor de kust van de etappeplaatsen zijn gegarandeerd. Van 11 tot en met 15 juni is Den Haag als pitstop aan de beurt.

Stop-over in Den Haag

Volledig scherm © The Ocean Race Op 15 januari 2023 is de The Ocean Race begonnen in de Spaanse stad Alicante. Zes maanden later en zo’n 60.000 kilometer verder eindigt de race in het Italiaanse Genua. Voor het eerst wordt er in twee klassen gevaren: de spectaculaire foiling IMOCA 60 en de ‘traditionele’ VO65-vloot.

Dit jaar is Den Haag van 11 tot en met 15 juni stop-over tijdens de race. Dus pakt de stad groots uit om de zeilers, hun fans en watersportliefhebbers te verwelkomen.

Haven als festivalterrein

Tijdens The Ocean Race Den Haag wordt de Scheveningse haven getransformeerd tot festivalterrein waar zeilen, de watersport en duurzaamheid samenkomen. “Watersportliefhebbers, zeezeilers en dagjesmensen maken het festijn compleet”, zegt toernooidirecteur Gerd-Jan Poortman. “The Ocean Race is een uitje voor het hele gezin, waarbij je je kunt onderdompelen in alles wat met de zeilsport te maken heeft.” In de Ocean Live Park zijn er allerlei watersportactiviteiten voor jong en oud. Ook zijn er demonstraties op het water van onder andere de reddingsbrigade, en kunnen kinderen meer leren over microplastics. “Om het feest compleet te maken is er livemuziek, karaoke, straattheater en geniet je van hapjes en drankjes van verschillende foodtrucks.”

Volledig scherm © The Ocean Race

Volg de vloot

De boten die meedoen aan The Ocean Race kun je tijdens hun stop-over bewonderen vanaf de kade in de Scheveningse haven. “Tijdens hun vijfdaagse ‘pauze’ doen de zeilers mee aan korte en spannende races, vlak voor de kust, die je beleeft vanaf het strand”, zegt Gerd-Jan. Als je wilt weten hoe laat de vloot aankomt in Den Haag, kun je de zeilboten volgen via de digitale race tracker. “Kom je met je eigen boot het spektakel volgen en de vloot bewonderen? Dat kan, maar check van tevoren goed de regels.”

Meer weten over The Ocean Race Den Haag? Klik hier voor het programma. The Ocean Race Den Haag is een evenement van Tig Sports.

Volledig scherm The Ocean Race © The Ocean Race