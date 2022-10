Til je carrière naar een hoger niveau bij ABUS Kraansystemen

Technisch niveau speelt geen rol

Voorheen was Elektrotechniek niveau 4 een minimale vereiste voor de functie, tegenwoordig is dat niet meer het geval. Er is wel een technische opleiding nodig, maar het niveau speelt geen rol. Dit komt mede door het interne technische opleidingscentrum waar onze servicemonteurs alle kneepjes van het vak leren. Het technische opleidingscentrum bestaat uit een praktijkgedeelte, waar veel proefopstellingen van kranen staan.

Op grote hoogte

Een monteur moet niet bang zijn om op grote hoogte te werken. Voordat het echte werk begint, is er een meeloopdag. Hierdoor zijn servicemonteurs tenminste één keer alvast de hoogte in geweest om te voelen hoe dit is. De meeste collega’s die op kantoor zitten zijn ook wel een keer met de hoogwerker omhoog gegaan om te ervaren hoe dat voelt. Zo snappen medewerkers de techniek en elkaar beter.

Met elkaar

Ook al bevind je je als servicemonteur regelmatig op grote hoogte, eenzaam is werken bij ABUS niet. Naast eerlijkheid staat betrokkenheid erg hoog in het vaandel. Er worden regelmatig bezoekjes aan het moederbedrijf in Duitsland georganiseerd en er is een jaarlijkse familiedag en een jaarlijks uitje. Vijf keer per jaar is de monteursvergadering die wordt gecombineerd met een interne opleiding. In de zomer wordt deze vergadering graag afgesloten met een gezamelijke barbeque.