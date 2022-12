Tips van ambachtelijke bakkers voor de beste oliebollen

Ned. Brood- en Banketbakkers Ondernemers VerenigingOliebollen bakken, het mag dan traditie zijn, het lijkt óók een hoop gedoe. Het beslag moet luchtig zijn, de korst knapperig en de binnenkant gaar. Lastig? Met deze tips van ambachtelijke bakkers maak je luchtige oliebollen in een handomdraai. Want er gaat tenslotte bijna niets boven een zelfgebakken bol, behalve dan die van de ambachtelijke bakker. Geen tijd of zin om te bakken? Onderaan dit artikel vind je ambachtelijk gemaakte oliebollen bij jou in de buurt.