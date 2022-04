Toe aan een carrièreswitch? Met een verkorte opleiding vind je binnen no time jouw droombaan!

Een verkorte en erkende opleiding vind je bij Capabel Onderwijs in de meest uiteenlopende vakgebieden. Van zorg en welzijn, tot logistiek en beveiliging. Binnen het vakgebied dat jou het meeste aanspreekt, maak je een keuze uit een vakopleiding op hbo- of mbo-niveau, een brancheopleiding of cursus. Samen met een docent kies jij de leerweg die het beste bij jou past. Elke opleiding kun je klassikaal of online volgen, op een werkplek of in een mix daarvan. En het mooie is: door flexibele startdata kun je beginnen wanneer dat jou het beste uitkomt.