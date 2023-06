‘Toen stond daar opeens haar favoriete artiest op haar uitvaart’

Livemuziek bij een uitvaart hoeft echter niet altijd te betekenen dat je groots moet uitpakken of diep in de buidel moet tasten. Livemuziek is er voor ieder budget. Arjan vervolgt: “Muziek is in staat uit te drukken wat soms in woorden niet lukt. Waar woorden eindigen, begint muziek. Hoe je een muziekstuk of lied beleeft is compleet anders wanneer het live gespeeld wordt. Livemuziek komt binnen, het raakt je.”



Regelmatig maken Arjan en zijn team voor van der Spek Uitvaart muziekstukken geschikt voor de uitvoering op een uitvaart. Zo herschrijft hij een popliedje bijvoorbeeld zodat het op een piano ten gehore gebracht kan worden of maakt hij een rockklassieker geschikt voor een strijkkwartet. Van opera tot Nederlandstalig, van pop en rock tot jazz: vrijwel alles is mogelijk.



Meer weten over Van der Spek Uitvaart? Ga dan naar de website.