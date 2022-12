Toename van biologische data vraagt om experts in relatief nieuw vakgebied

Hogeschool LeidenWat hebben biologie en computers met elkaar gemeen? Op het eerste gezicht misschien weinig, maar in de relatief nieuwe opleiding Bio-informatica komen de twee samen. Bij deze studie gebruik je de computer om gegevens te analyseren en daarmee biologische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. En de behoefte aan bio-informatici is groot, zegt Ken Kraaijeveld, docent aan Hogeschool Leiden.

Reden voor de grote vraag naar bio-informatici is een enorme toename van biologische data en het gebruik ervan in onderzoek. “Kijk naar Covid”, zegt Kraaijeveld. “Dat we daar zo snel zo veel vanaf wisten en vaccins konden ontwikkelen, komt door de gigantische hoeveelheid data die dankzij de apparatuur van tegenwoordig voorhanden is.” Bio-informatici maken die data toegankelijk.”

Gevanceerd

Bio-informatica is volgens Kraaijeveld een relatief nieuw, maar snelgroeiend vakgebied. Veel vraagstukken gaan over DNA. “DNA-onderzoek heeft de afgelopen vijftien jaar een enorme vlucht genomen”, zegt Kraaijeveld. “DNA bestaat uit een volgorde van letters die moet worden afgelezen. Waar we vroeger slechts stukjes van een paar honderd letters konden aflezen, zijn dat er nu miljoenen. Die open je niet meer even in een Excel-bestand. Er is behoorlijk geavanceerde informatica nodig om die te analyseren.”

NIPT

De technieken hiervoor leer je tijdens de opleiding. Bio-informatica is echter geen IT-opleiding, benadrukt Kraaijeveld. “De vraagstukken en data komen echt uit de biologie.” Zo heeft een aantal studenten meegewerkt aan de landelijke invoering van de zogenaamde NIPT test. Hierbij wordt de foetus al voor de geboorte via een bloedmonster van de moeder getest op aangeboren genetische afwijkingen. “Biologie, programmeren en data-analyse komen hier bij elkaar voor een maatschappelijk nuttig doel”, zegt Kraaijeveld.

Echte onderzoeken

Elk studiejaar bestaat uit vier periodes van tien weken. In die periode hebben de vakken zoveel mogelijk te maken met een centraal project. Tijdens praktijkstages in het derde en vierde jaar werken studenten mee aan echte onderzoeken. Kraaijeveld: “Op dit moment doet een aantal studenten bijvoorbeeld samen met Portugese toxicologen onderzoek naar de blauwe haai. Door de hoeveelheid zware metalen en andere toxische stoffen in de organen van de blauwe haai te meten, kunnen we zien hoe het gesteld is met de vervuiling van de oceanen. Andere studenten onderzoeken in het voedingslaboratorium van het Leiden Centre for Applied Bioscience hoe je de smaak van gefermenteerde voedingsproducten zoals kefir of komboecha thee kunt beïnvloeden.”

Praktijkgericht

Om te zorgen dat het lesprogramma blijft aansluiten bij de praktijk, zijn studenten en docenten van de opleiding nauw betrokken bij het Leiden Centre for Applied Bioscience. Dit kenniscentrum van Hogeschool Leiden doet onderzoek naar maatschappelijk relevante vraagstukken rond thema’s als biodiversiteit en gezondheid. Andere organisaties waar de hogeschool mee samenwerkt, zijn bijvoorbeeld contractlaboratorium BaseClear, het Leids Universitair Medisch Centrum en onderzoeksinstituut Naturalis.

Snel een baan

“Als bio-informaticus word je heel breed en divers opgeleid”, zegt Kraaijeveld. “Hierdoor kun je na je studie alle kanten op. Afgestudeerden vinden vaak snel een baan als bijvoorbeeld medisch onderzoeker of gaan aan de slag bij een informaticabedrijf, een zaadveredelingsbedrijf of in de farmaceutische industrie.” Ben je nog niet uitgeleerd, dan kun je na de hbo-opleiding doorstromen naar de universiteit voor een master in bio-informatica of een andere (biologie)opleiding.

