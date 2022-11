Tot 400 euro verschil tussen zorgverzekeringen, terwijl dekking hetzelfde is

IndependerWaar moet je op letten als je een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar zoekt? Het aanbod is groot, waardoor je misschien door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe vind je tussen alle verschillende verzekeringen degene die het beste bij je past? Want honderden euro’s besparen is natuurlijk best aantrekkelijk. Maar let wel altijd op dat je goed verzekerd blijft. Independer zorgexpert Bas Knopperts geeft tips.

Begin bij de basis

De eerste winst maak je door te kijken naar de basisverzekering. Independer zorgexpert Bas Knopperts: “Er zit een groot premieverschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering. Namelijk zo’n 400 euro. Terwijl alle basisverzekeringen precies dezelfde zorg vergoeden. Het enige grote verschil is dat je bij de duurdere (restitutie) helemaal zelf mag kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Bij de wat goedkopere (natura) krijg je alleen een volledige vergoeding bij zorgverleners waarmee je verzekeraar een contract heeft.”

Hoger eigen risico, doen of niet?

Het eigen risico is een verplicht bedrag dat je betaalt als je zorg uit de basisverzekering nodig hebt. In 2023 is dit bedrag voor iedereen boven de 18 jaar 385 euro. Je kunt het eigen risico vrijwillig verhogen in stapjes van 100 euro, tot maximaal 885 euro per jaar. In ruil krijg je daarvoor korting op de zorgpremie. Deze korting kan oplopen tot 300 euro per jaar.

Is het slim om te kiezen voor een hoger eigen risico? Independer zorgexpert Bas Knopperts legt uit dat dit afhangt van je persoonlijke situatie: “Verwacht je volgend jaar regelmatig zorg nodig te hebben? Dan kan je het eigen risico beter laag houden. Denk je weinig, of zelfs geen, zorg te gebruiken? Dan kan een verhoogd eigen risico best een goede optie voor jou zijn. Let wel op dat je dat bedrag moet kunnen betalen wanneer je toch zorg nodig hebt. Houd dus voor de zekerheid een buffer achter de hand.”

Goed om te weten: een bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico, dus hier zitten nooit kosten aan vast.

Wel of geen aanvullende verzekering?

Heb je al een tijd niet naar je verzekering omgekeken? Dan kan het best zijn dat de dekking niet meer past bij je huidige zorgwensen. Misschien heb je nu een heel uitgebreide aanvullende verzekering, die je eigenlijk niet gebruikt.

Stel, je bent wekelijks op het sportveld te vinden, maar gaat ook ieder jaar wel een paar keer naar de fysiotherapeut. Is een aanvullende verzekering dan voordelig, of niet? Dat kun je met een snelle rekensom bepalen.

Bekijk eerst de premie die je betaalt voor de fysiotherapievergoeding. Vermenigvuldig dit bedrag met 12 (maanden). Nu weet je hoeveel extra premie je per jaar betaalt. Vergelijk dit met de daadwerkelijke kosten (zo’n 28 tot 40 euro) voor een fysiobehandeling. Vermenigvuldig dit tarief met het aantal behandelingen dat je denkt nodig te hebben. Is dit bedrag lager dan wat je aan extra premie zou betalen? Dan spaar je dus geld als je geen aanvullende verzekering afsluit.

Collectieve korting verdwijnt

Ruim 11 miljoen Nederlanders zijn bij een collectief aangesloten. Volgend jaar raken zij de korting op de basisverzekering kwijt. Is dat slecht nieuws? Zorgexpert Bas Knopperts: “Een collectieve zorgverzekering lijkt vaak goedkoper, maar is dat niet altijd. Vaak kreeg je alleen bij de duurdere verzekeringspakketten de groepskorting, en niet op de goedkopere opties. Zeker nu volgend jaar de korting op de collectieve basisverzekering verdwijnt, loont het om te kijken of je met een normale, individuele verzekering beter uit bent.”

De beste keuze voor jou

Knopperts legt uit: “Er zijn nu eenmaal veel verschillende typen verzekeringen omdat we allemaal andere wensen hebben. Het is slim om te vergelijken wat het beste bij jouw situatie past. Wil je bijvoorbeeld een groot aanvullend pakket met veel fysiotherapie behandelingen? Dan biedt misschien verzekeraar A de beste voorwaarden. Maar ben je juist op zoek naar de hoogste korting voor het verhoogde eigen risico? Dan kun je maar zo bij B uitkomen. Voor iedereen is er een passende verzekering, daarom is het aanbod zo breed. Genoeg redenen dus om zorgverzekeringen te vergelijken. Informeer jezelf goed en kies dan bewust.”

Wil je weten wat voor jou de beste polis is?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.