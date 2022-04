Trend zet door: Nederlanders investeren in woonplezier

weinorTijdens de coronacrisis brachten Nederlanders meer tijd door in en rond het huis. In plaats van op vakantie gaan naar verre landen werd er geïnvesteerd in de eigen woning.

“Ook nu de coronamaatregelen grotendeels zijn verdwenen, zien we dat deze trend doorzet”, zegt Martijn Westenbrink, verkoopleider bij weinor. Hij ziet de vraag naar pergola-zonweringen, zoals de populaire modellen ‘Plaza Viva’ en ‘weinor PergoTex II’, toenemen. “Mensen willen vaker en langer in de tuin zitten. Met een zonwering verleng je de woonkamer tot de buitenruimte.”

Meer plek om te ontspannen en te werken

Sinds de coronacrisis zijn mensen veel meer thuis dan voorheen, beaamt Maarten van Ham, hoogleraar stadsgeografie aan de TU Delft. “Een woning is niet meer alleen een plek om te ontspannen, maar ook om te werken. Dat maakt dat we andere eisen gaan stellen aan de plek waar we leven, zoals meer ruimte, een tuin of balkon en een aparte kamer om in te werken.”

Met een pergola-zonwering creëer je meer plek om te ontspannen of te werken, stelt Westenbrink. “Het is met een zonwering veel eerder en langer aangenaam om buiten te zitten. Het zorgt voor bescherming tegen de zon en verkoeling tijdens de zeer warme dagen. Tegelijkertijd wordt de warmte vastgehouden en is het doek van de Plaza Viva waterafstotend en van de weinor PergoTex II waterdicht, zodat het er ook tijdens minder goede weersomstandigheden en tot in de late uurtjes aangenaam vertoeven is.”

“Sterk pluspunt van de pergola-zonweringen, ten opzichte van normale (cassette)schermen, is de hoge windbelastbaarheid. Pergola-zonweringen zijn eenvoudig bestand tegen windbelastingen tot windkracht 6 (volgens Beaufort). Dat verklaart tevens de populariteit van deze zonwering in Nederland.”

Volledig scherm Sfeervol: pergola-zonwering weinor PergoTex II met LED-verlichting voor lange avonden op het terras

‘Elke zonwering is uniek’

Geniet ook tijdens de koelere avonden van de tuin door infraroodlampen aan te brengen aan de zonwering. “De lampen worden meteen warm en er gaat geen warmte verloren door wind en tocht. Ze werken bovendien niet op gas, maar op elektriciteit. Met de stijgende gasprijzen in het achterhoofd is dat een groot voordeel”, meent Westenbrink. “De, optioneel, onopvallend in de cassette geïntegreerde LED-verlichting geeft een aangenaam warmwit licht en is onmisbaar wanneer je tot laat in de tuin wil zitten.”

De pergola-zonweringen zijn te bewonderen in de showroom van één van de vele partners van weinor in Nederland en België. “Potentiële klanten kunnen daar met eigen ogen zien welke uitstraling onze populairste modellen ‘Plaza Viva’ en ‘weinor PergoTex II’ hebben. Ook kunnen ze zien hoe 140 doek- en 59 standaard framekleuren er in het echt uitzien. Daarnaast kunnen klanten ook gaan voor een specifieke RAL-kleur voor het frame.” Wanneer er een keuze is gemaakt, komt een installateur langs om de maten op te nemen, waarna een offerte zal worden opgemaakt. “Geen huis is hetzelfde en daarom werkt weinor niet met standaardmaten. We leveren maatwerk: elke zonwering is uniek.”

Het terras als middelpunt

Stel geheel naar wens jouw eigen pergola-zonwering samen met de kwalitatief hoogwaardige producten van weinor. De basis kan bestaan uit een volledig oprolbaar zonweringdoek in een afsluitbare cassette met staanders, die zorgen voor een stabiele ondersteuning of een opvouwbaar systeem met balynen en een goot aan de voorzijde. Het zonweringdoek heeft een zeer lange levensduur, een hoge uv-bestendigheid en blijvend stralende kleuren.

Naast de basis is het mogelijk om extra features toe te voegen, zoals bijvoorbeeld de infraroodlampen Tempura, LED-verlichting, volant en zon- en windscreens die tevens bescherming bieden tegen inkijk.

Nieuwsgierig geworden naar de pergola-zonweringen van weinor en al hun features? Kijk op de website voor alle mogelijkheden of om een vakhandelaar bij jou in de buurt te vinden.

