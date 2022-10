Truck werkplaats van de toekomst in Gilze zoekt monteurs

Deze innovatieve werkplaats kan binnenkort jouw nieuwe werkplek zijn. Louwman Mercedes-Benz is namelijk op zoek naar nieuwe truckmonteurs om het huidige team uit te breiden. Mensen met ervaring als monteur zijn uiteraard meer dan welkom, maar ook voor starters met een technische opleiding of affiniteit met techniek en interesse in moderne trucks is er plek. Er zijn fulltime en parttime mogelijkheden – ook in de avonden tot 22.00 uur. Louwman biedt een gedegen opleiding (deels via de Truck Academy van Mercedes-Benz) en veel ruimte voor verdere professionele ontwikkeling en doorgroei. Daarmee investeert het bedrijf zowel in hun eigen toekomst als die van hun medewerkers, zoals ze dat al bijna 100 jaar doen.