Tuin & Terras in Hagesteijn: alles voor de tuinliefhebber van nu

Deskundig advies

Tuin & Terras, de plek voor alles wat met tuininrichting te maken heeft, is recent verhuisd van IJsselstein naar een grotere locatie, in Hagesteijn, nabij Vianen. Eigenaar Theo Oosterom zat zelf 25 jaar in het hoveniersvak, hij geeft graag deskundig advies aan particulieren, hoveniers en tuinarchitecten. ”In ons nieuwe tuincentrum, van 2400 m2, gaan we onder meer tien inspiratietuinen aangeleggen. Omdat we graag de tijd nemen om onze klanten zo goed mogelijk te adviseren, werken we altijd op afspraak. Ik zorg dan dat de koffie klaar staat en luister naar de wensen van de klant en laat zien wat er allemaal mogelijk is. We hebben ideeën voor alle budgetten, van onderhoudsvriendelijke tuinen, vijvers tot schuttingen tot bestrating. Een droomtuin is voor iedereen mogelijk, er zijn veel verschillende materialen en mogelijkheden in de verschillende prijsklassen. ”