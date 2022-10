Tuincentrum De Driesprong creëert wereld om van te dromen

Tuincentrum De DriesprongVoor veel mensen is het aftellen tot kerst. Liefhebbers van de feestdagen dompelen zich bij voorkeur al weken van tevoren onder in de kerstsfeer. Een bezoek aan een kersthow in een tuincentrum mag daarbij niet ontbreken. Bij Tuincentrum De Driesprong in Zoetermeer beleven ze die nét even op een andere manier. Hier vind je niet één afdeling gewijd aan verlichting en andere kerstaccessoires, maar tref je een volledig op zichzelf staande kerstshow. Dit jaar staat die in het teken van huiselijke gezelligheid.

“Elk jaar toveren we een derde van de winkel voor de gelegenheid volledig om”, zegt Albert van der Velde. Samen met stylist Ralph Smaal is hij verantwoordelijk voor de inkoop, ontwerp en uitvoering van de kerstshow in De Driesprong. “Dit is anders dan bij grote tuincentra, waar vaak slechts één afdeling een kerstthema krijgt. Bij ons stap je echt in een andere wereld met een eigen in- en uitgang. Het is niet voor niets een van de vijf meest bezochte kerstshows van Nederland.”

Huiselijke gezelligheid

Volledig scherm © Tuincentrum De Driesprong ‘Een wereld om van te dromen’, zo luidt het thema van de kerstshow bij De Driesprong. “Een mooie tegenhanger van alles wat er op dit moment in de wereld aan de hand is”, zegt Van der Velde. “Hoe meer ellende, hoe huiselijker mensen het thuis willen maken. Hier spelen we met onze kerstshow op in. Zo heeft een groot deel van de kerstshow tapijt op de vloer voor een knusse sfeer. Het verduisterde plafond draagt hier ook aan bij.” Naast kerstverlichting, kerstbomen en miniatuurhuisjes zie je bij De Driesprong ook veel rijkelijk gedekte tafels. Van der Velde: “Eten en drinken aan een mooi gedekte tafel vinden mensen belangrijk. Die huiselijke gezelligheid, daar is echt behoefte aan.”

Ledverlichting

Sneeuwmannen en zingende pinguïns verwelkomen bezoekers van de kerstshow in een besneeuwde wereld vol sprankelende lichtjes. “Je vindt bij ons de mooiste verlichtingsafdeling van Nederland”, zegt Van der Velde. “Mensen vanuit de hele regio komen deze bekijken.” De hele dag verlichting aan klinkt niet heel duurzaam. Daarom vind je bij De Driesprong vooral veel ledverlichting. Van der Velde: “Ledverlichting is ontzettend energiezuinig. Voor maar één euro per maand kun je een kerstboom al de hele dag verlichten.” Naast verlichting voor in de boom zijn er ook kaarsen met ledverlichting. Van der Velde: “Jaren geleden had je alleen nog eenvoudige kaarsen met een ledvlammetje, tegenwoordig heb je zelfs ledkaarsen van glas en stompkaarsen in alle maten en kleuren. Deze kaarsen geven veel sfeer, zijn veilig én natuurgetrouw.”

Kom je ook dromen?

Liefhebbers van een magische kerstbeleving kunnen zeven dagen per week tot aan kerst hun hart ophalen bij de kerstshow van Tuincentrum De Driesprong in Zoetermeer. Fan van de animatiefilm Frozen? Ga dan op de foto met Anna en Elsa, de twee hoofdpersonages uit de film. Houd de website van De Driesprong en hun social media in de gaten wanneer je hen op de kerstshow kunt ontmoeten.

Volledig scherm © Tuincentrum De Driesprong