Tussen Bunnik en Zeist en gesitueerd in een prachtig parklandschap, vindt je de perfecte plek om golfen

Golfbaan Kromme RijnHet licht golvende terrein biedt met bosschages en diverse waterpartijen menig uitdaging voor zowel startende als ook geoefende spelers. Golfbaan Kromme Rijn is uitstekend bereikbaar vanaf de A12 tussen Bunnik en Zeist en gesitueerd in een prachtig parklandschap, het voormalige Landgoed De Brakel.

In de natuur kom je tot rust en biedt het je kansen voor een goed gesprek met vrienden of collega’s. Als je geluk hebt zie je de zwaluwen over de vijvers jagen, een ringslang door de rough kruipen en kun je appels, kersen en rode bessen van bomen en struiken plukken.

Sommige dingen laten zich prima combineren, zoals een rondje golfen met een drie-gangen-diner.

De golfbaan heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De baan wordt ecologisch onderhouden en een imker produceert honing in de appelboomgaard. De honing, goudrenetten, kruiden uit de tuin en andere lokale producten verwerkt onze chefkok tot smaakvolle gerechten. Het Golf & Dine arrangement bevat drie gangen waardoor u voldoende kunt proeven van de overheerlijke producten.

Plan je een rondje golf na 16.00 uur dan ligt de combinatie met diner voor de hand. Het Golf & Dine arrangement is aantrekkelijk zowel qua prijs en kwaliteit. Slechts 48 euro bent u kwijt voor vier uur vertier, eerst op het groen en dan in de brasserie of, bij mooi weer, op het terras.

Vanaf het terras heeft u een mooi uitzicht op de golfbaan met de green van de laatste hole, de rivier de Kromme Rijn en de appelboomgaard. Kortom een idyllische plek.

Bij Golfbaan Kromme Rijn kun je ook terecht voor golflessen of het oefenen van jouw techniek. Er zijn zowel overdekte als open afslagplaatsen op de driving range, twee putting greens, een chipping green en twee oefenbunkers aanwezig. Dankzij de gratis avondverlichting (tot 22 uur), kunnen in de herfst en winter de lessen langer doorgaan. Ideaal voor de golfer die pas na het werk tijd heeft om te trainen.

Kortom een bezoek aan Golfbaan Kromme Rijn is zeer aan te bevelen. Zowel in sportief als culinair opzicht. Je kan de golfbaan bereiken onder tel. 030-6562051 of per mail via secretariaat@krommerijn.nl.