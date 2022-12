Twee minuten kunnen veel betekenen voor een patiënt

Stichting Extra ZorgSamenTijdens de lockdowns zat Sonja Verlinde, docent verpleegkundige, meer stil dan haar lief was. Ze besloot om weer de vloer op te gaan en meldde zich aan als zorgreservist zodat ze weer in contact stond met mensen en haar collega’s kon ondersteunen.

Sonja werkt al haar hele leven in de zorg. Ze begon in de ouderenzorg en werkt nu als docent verpleegkunde. Ze geniet ervan om jonge studenten kennis te laten maken met de wereld van de zorg, maar mist soms de praktijk. In de winter van 2021, toen de coronacrisis piekte, meldde Sonja zich aan als zorgreservist. Dat bleek een gouden zet. “Alles wat je doet als zorgreservist is mooi meegenomen. Je bent echt een aanvulling voor iedereen.” Bij de Nationale Zorgreserve kwam voor Sonja alles samen: werken met mensen, het benutten van je ervaring en het opdoen van nieuwe kennis.

Eerste dag weer terug op de werkvloer

Sonja kwam als zorgreservist terecht bij zorgcentrum de Horizon. Het was voor haar fijn om te beginnen op een bekende plek. “Twintig jaar geleden woonde mijn oma daar en werkte ik er elke zondagochtend, naast mijn vaste baan als praktijkopleider.” Sommige oud-collega’s uit die tijd werkte er nog steeds dus dat voelde vertrouwd, maar er waren ook enkele protocollen veranderd en dat vond Sonja best spannend.

Het viel haar op dat de zorg complexer is geworden omdat cliënten meerdere ziektebeelden tegelijk kunnen hebben. “Die eerste dag als zorgreservist heb ik dan ook maar gewoon gezegd: laat mij maar lopen, zeg maar wat ik moet halen. Een tillift of po nodig? Ik zorg dat die er komt.” Volgens Sonja is dat ook de rol die je als zorgresevist kunt vervullen. Je bent een ondersteuning voor de collega’s die je hulp goed kunnen gebruiken.

Extra aandacht voor de patiënt kan het verschil maken

Als zorgreservist heb je veel meer tijd voor de patiënt en dat is belangrijk in de zorg. Vooral tijdens de coronacrisis ging alles snel en gehaast. Er was weinig tijd om echt contact te maken met de client. "Ik moet direct denken aan een vrouw bij wie ik de eerste dag binnenkwam. We hadden allemaal een mondkapje op en waren druk bezig, dus alles ging van hup hup, en de patiënt werd daar onrustig van. De volgende dag heb ik even de tijd genomen, mijn mondkapje afgedaan en mezelf voorgesteld. Eerst contact maken en dan aan de slag. Soms kunnen twee minuten al veel betekenen." verteld Sonja.

Kennis en vaardigheden delen met mede-zorgreservisten

Als docent geeft Sonja vaardigheidstrainingen aan studenten, zoals verpleegtechnische handelingen. Sonja zei daarom ook gelijk ja toen de Nationale Zorgreserve haar vroeg om die vaardigheden ook met de zorgreservisten te delen, als een soort opfriscursus. Een avond lang heeft Sonja bepaalde handelingen geoefend met de andere zorgreservisten, zoals steunkousen aantrekken, bloeddruk meten en bloedsuiker prikken. “Het Nova collega, waar ik lesgeef, stelde een ruimte beschikbaar. Op die manier komt alles samen.”

Het aangeven van de rol is nodig in dit vak

Volgens Sonja is het belangrijk dat toekomstige zorgreservisten goed kunnen aangeven wat hun rol is. “Ondersteunende taken liggen me goed. Wassen vind ik prima, maar vraag me niet om medicatie uit te delen. Het is dus belangrijk om altijd je grenzen aan te geven.” Daarnaast is het handig om als zorgreservist actief te vragen waarbij je je collega’s kan ondersteunen. Juist de kleine dingen kunnen het verschil maken. Verpleegkundige die al jaren het vak niet meer beoefenen, moeten volgens Sonja niet vergeten dat ze het nog altijd kunnen. “Dan kun je nog zo lang weg zijn uit de zorg, maar het zorgen voor anderen verleer je nooit.”

