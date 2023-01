Uitgerust de winter door met deze slaaptips

Ben je bekend met het slaaphormoon melatonine? Dit hormoon wordt aangemaakt tijdens de schemering en zorgt ervoor dat je je slaperig voelt. Door het gebrek aan licht in de winterperiode kampen meer mensen met slaapproblemen. Je staat op in het donker, werkt binnen en gaat weer in het donker naar huis. Hierdoor maakt je lichaam te veel melatonine aan. Daardoor ben je overdag slaperig, maar kan je ’s avonds niet goed inslapen.

Slaaptip 1: Pak zoveel mogelijk zonlicht mee.

Zorg dat je overdag minimaal tien minuten buiten doorbrengt, zodat je melatoninespiegel op peil blijft. Krijg je overdag genoeg daglicht, dan maak je ’s avonds voldoende van het slaaphormoon melatonine aan. In de donkere maanden van het jaar is dit nog belangrijker.

Slaaptip 2: Zorg voor een goed slaapklimaat

Slaap jij met het raam open? Ventilatie is belangrijk, maar dit moet wel op een goede en gezonde manier gebeuren. Zeker in de winter kan het erg koud worden waardoor er een groot temperatuurverschil ontstaat. De luchtvochtigheid kan dan te hoog worden, wat nadelige gevolgen heeft op je gezondheid en de werking van je natras.

Slaaptip 3: Slaap onder het juiste dekbed

Door het juiste dekbed te kiezen, slaap je extra goed. Het dekbed heeft ook invloed op je slaapgedrag. Lees hier meer over de dekbedmaterialen en hun eigenschappen, zodat jij kan ontdekken welk materiaal bij jou past. Wist je dat zijde een heerlijk materiaal is voor de winter en niet alleen voor de zomer? Zijde verwarmt namelijk bij koude nachten en verkoelt bij warme nachten.

Slaaptip 4: Creëer rust

Ga de uren voordat je gaat slapen in relaxmodus: zet de televisie uit, ga offline en gebruik een uur voor slapen gaan geen beeldschermen. Creëer een slaapritueel: lees een boek, neem een warme douche of doe wat ademhalingsoefeningen.

Slaaptip 5: Maak van je slaapkamer een slaapparadijs

Ook je matras is belangrijk voor een goede nachtrust. Een matras is heel persoonlijk, want iedereen is uniek. Deze matras keuze tool helpt je met het kiezen van een matras dat het beste past bij jouw lichaam en voorkeuren.