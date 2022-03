Uitgerust op reis: de voordelen van een goed matras in je camper

Er is uiteraard minder leefruimte in een camper dan in een huis. Eten, ontspannen, slapen en douchen; je doet het op reis allemaal op een relatief klein oppervlak. Kamperen is passen en meten. Best gezellig, maar vaak krijgt het bed onterecht de minste prioriteit op reis. Het slaapvertrek is vaak klein en in plaats van op een echt matras, slaapt men meestal op zitkussens van hard schuimrubber die tegelijk met de camper zijn gekocht.