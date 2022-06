Uitvaart etiquette: hoe gedraag je je?

Cuvo UitvaartverzorgingAls je een rouwkaart ontvangt, is het vaak even schrikken. Er is een dierbare overleden en je bent uitgenodigd voor de uitvaart. Als je hier niet vaak mee te maken hebt, rijzen al gauw allerlei vragen. Hoe reageer ik naar de nabestaanden? Wat trek ik aan? Neem ik iets mee?

Uitvaarten zijn tegenwoordig een stuk informeler dan vroeger. Toch zijn er wel wat ongeschreven regels. Doorslaggevend voor wat wel of niet gepast is, zijn de wensen van de nabestaanden of de overledene zelf. Die vind je op de rouwkaart. Ook je relatie met de overledene en de nabestaanden speelt een rol.

Hoe reageer je op de condoleancekaart?

Het is niet altijd makkelijk om contact te zoeken met iemand die net een dierbare heeft verloren. Maar weet dat de ander het zeer waardeert als je van je laat horen. Een kaartje met een persoonlijke boodschap is altijd goed. Schrijf bijvoorbeeld een korte herinnering of iets wat je bijzonder vond aan de overledene. Is de relatie dichterbij, dan kun je iemand ook met een telefoontje steunen. Wat zeker op prijs wordt gesteld, is je aanwezigheid bij de begrafenis of crematie, vergezeld van warme woorden of een omhelzing. Soms kun je voor de uitvaart afscheid nemen van de overledene en dan de familie condoleren.

Wat trek je aan?

De begrafenis kleding was vroeger standaard zwart. Zwart en donker zijn weliswaar nog steeds gebruikelijk en gepast, maar het belangrijkst is dat je outfit respect uitstraalt naar de overledene en de naaste familie. Soms is de voorkeurskleding op de rouwkaart aangegeven.

Wat neem je mee?

Je mág iets meenemen naar een uitvaart, maar het hoeft niet. Soms staat op de uitnodiging van welke bloemenkleur de overledene hield. Of er wordt in plaats van bloemen een donatie aan een goed doel gevraagd. Als er geen wensen of aanwijzingen voor een gift zijn, dan is het aan jou. Vaak kiezen mensen voor een bloem of een bosje bloemen, dat ze dan naast de kist leggen. De plek óp de kist is voor de naaste familie. Wil je bloemen sturen? Laat ze dan bezorgen op de plaats waar de overledene ligt opgebaard of op het adres op de rouwkaart.

Condoleren na de ceremonie

Op de rouwkaart staat wanneer je de familie kunt condoleren. Oftewel: om te laten zien dat je met ze meeleeft. Vaak is daarvoor na de plechtigheid een samenzijn nabij het uitvaartcentrum. Van oudsher vormen de gasten een rij om de familie te condoleren. Steeds vaker kiest de familie voor een lossere variant, waarbij zij zelf de gasten opzoeken. Je kunt de familie ‘condoleren met het verlies’ of ‘veel sterkte’ wensen. Een persoonlijke noot is fijn, maar denk eraan dat andere gasten ook willen condoleren. Een heel gesprek voeren is dan niet handig.

Vaak komt na de uitvaart het gemis, een gevoel van rouw en verdriet kan dan vaker naar voren komen. Wil je iemand in jouw omgeving ondersteunen bij zijn of haar rouw? Klik hier voor een aantal handige tips.

