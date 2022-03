Urineverlies: kom op man, praat erover!

Plasklachten, daar zit niemand op te wachten. Toch hebben ruim 300.000 mannen in Nederland last van ongewenst urineverlies. Erover praten is misschien nog wel het allerlastigst, de juiste hulp krijgen dus ook. Waarom schamen mannen zich zo en hoe zit de psyche van de man hem in de weg om effectief om te gaan met incontinentie? Lees er alles over in dit artikel.

Incontinentie wordt vaak gezien als een vrouwenzaak, maar dat is het niet. Vrouwen hebben er wel vaker last van maar ook mannen worden niet gespaard. Incontinentie bij mannen kan in de veel gevallen verholpen worden maar omdat het taboe groot is, lopen velen onnodig met plasklachten rond.

Een echte man?

Voor mannen zijn plasklachten moeilijker bespreekbaar dan voor vrouwen. Dat zit hem waarschijnlijk in het psychologische effect van ‘man zijn’. Volgens John Oliffe, hoogleraar in mannelijkheid en gezondheid, luidt de impliciete boodschap als volgt: echte mannen huilen niet, mannen hebben geen hulp nodig en mannen horen al helemaal niet toe te geven dat ze zich zwak voelen.

“Mannen proberen te voorkomen dat ze kwetsbaar lijken en zoeken niet snel hulp”, vervolgt Oliffe tegen Psychologie Magazine. Gemiddeld duurt het dan ook vijf jaar voordat een man met incontinentieklachten een bezoekje brengt aan de huisarts. Jammer, vooral omdat veel klachten goed te verhelpen zijn.

Verschillende soorten incontinentie

Wat de meeste mannen met plasklachten gemeen hebben, is vooral dat ze er niet over praten. Waar we wel een groot verschil zien, is in de aard van de plasklachten. De meest voorkomende vorm van incontinentie bij mannen is het nadruppelen. Hierbij is er na het toiletbezoek sprake van urineverlies omdat de blaas niet volledig leeg is.

Een andere veel voorkomende vorm van incontinentie bij mannen is urge incontinentie, waarbij je vaak kleine beetjes moet plassen en veel aandrang hebt. De oorzaak van urge of aandrangincontinentie is vaak een overactieve blaas, prostaatvergroting of vernauwing van de plasbuis, verkeerd gebruik van de bekkenbodem of overmatig gebruik van bijvoorbeeld koffie of alcohol.

Volledig scherm Daarnaast is er ook inspanningsincontinentie of stressincontinentie. Deze vorm komt bij mannen bijna alleen voor na een zenuwbeschadiging door bijvoorbeeld een prostaatoperatie. Bij inspanningsincontinentie is er sprake van urineverlies tijdens het sporten, hoesten, lachen of tillen.

Niet ondergaan maar aanpakken

