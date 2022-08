Utrecht 900 de zomer voorbij, feest mee tot 12 november!

Kom nieuwe verhalen ontdekken in je stadsie met de vele wandelingen van Utrecht 900. Voor iedereen is er een thema: geschiedenis, sport, natuur, of typisch Utrechtse taferelen. Met tentoonstellingen in verschillende wijken kun je ook je hart ophalen. Met de voorstelling ‘Belle’ waan je je in het leven van de vrijgevochten Utrechtse schrijfster Belle, in en rond Slot Zuylen. Een voorstelling over uitsluiting en zelfacceptatie. Over het Utrecht van 1755. Gespeeld door het Utrecht van nu.



Wil je weten hoe is het om te leven op Mars? Beleef het met new-utreg, een 150 m² grote Mars-Habitat! Een plek waar onderzoek, avontuur en experiment elkaar ontmoeten.