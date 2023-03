Vakantie vieren doe je hier

VisitDenmarkDenemarken heeft meer zonuren dan Nederland en dat is precies wat je wil als je zin hebt in een actieve campingvakantie. In de regio Noord in het Noordoosten van Jutland vind je ruimte, heerlijke stranden aan de oostkust en de natuur is in volle glorie aanwezig.

Hallo vakantie

In de gehele regio Noord vind je goede campings voor families, aan het strand en met fijne faciliteiten. Zo kun je op een aantal Deense campings je vaat in de gemeenschappelijke vaatwasser zetten. Hallo vakantie, tijd om het rustig aan te doen. Vanuit hier kun je op je gemak de omgeving verkennen. Reis kriskras door dit vakantieparadijs.

Exotische sfeer aan het strand

Het zeewater aan de kant van het Kattegat is vrij kalm en het water is er ondiep. Op het strand in de buurt van Frederikshavn staat in de zomer een hele rij palmbomen. Samen met het witte zand geeft dit een exotische sfeer.

Onder Frederikshavn ligt Sæby aan het strand. Dit is een oude en gezellige marktstad met vakwerkhuizen en geplaveide straten. Je vindt er musea, goede restaurants en fijne campings.

Volledig scherm De gevarieerde en unieke natuur van het eiland Læsø nodigt uit om per fiets ontdekt te worden. © Kjetil Løite

Op pad door de natuur

Fietsen en wandelen is een fijne manier om de omgeving te leren kennen. De Groene Route is een echte aanrader. Je fietst 60 kilometer langs heidevelden, duinen, moerassen en bossen. Ook passeer je landhuizen en pak je meteen wat historie mee langs grafheuvels en monumenten uit de ijzertijd. De route gaat over de openbare weg, maar er is gelukkig weinig verkeer.

Voor vogelliefhebbers zijn er onderweg genoeg vogelplatforms of torens om vogels te spotten.

Naar het schilderachtige Skagen

Het licht is onder alle weersomstandigheden een bijzonder wonder. Van het matte, bijna witte licht tot alle tinten roze die de lucht kleurt als de zon ondergaat. Schilders, ontwerpers en architecten weten dat ook. Zij installeren zich maar wat graag in het vissersdorp Skagen.

Gele huizen, rode daken en knusse straten met allerlei winkels en (vis)restaurants aan de haven. Een tip die je niet wil overslaan.

Volledig scherm © Mette Johnsen

Een heuse zeebotsing

Van Skagen is het maar een paar kilometer naar Grenen, in het uiterste noorden van Noord-Jutland, waar twee zeeën botsen. Het is een bijzonder aanzien: het is een schuimend gewoel en geduw. Maar geen van beiden wint want de wateren – zoet en zout – vermengen zich niet.

Maak een eilanduitstapje met de veerboot

Vanaf Frederikshavn (ten zuiden van Skagen) vaar je in anderhalf uur naar het eiland Læsø in het Kattengat. Fietsen en wandelen is het credo want het eiland leent zich hier bij uitstek voor. Bijzonder op dit eiland zijn de huizen met hun 350 jaar oude zeegrasdaken.

Ooit bouwde men de eerste daken van drijfhout van scheepswrakken en zeegras. Voor ieder dak werd 90 ton zeegras gebruikt. Tip: breng een bezoek aan Hedwigs Hus. Dit is een van de nog bestaande karakteristieke huizen met een zeegras dak.

Het eiland staat ook bekend om zijn zoutwinning. Sinds de twaalfde eeuw wordt dit gewonnen uit het zoutrijke grondwater. De huidige Læsø Salt fabriek werd in 1991 opgericht. Wie wil kan zelf proberen om op een traditionele manier zout te winnen. En voor wie zich eens wil laten verwennen, is het Læsø Kur spa een aanrader. Wellness op basis van zout van het eiland, evenals klei en zeealgen.

Volledig scherm Aalborg is de hoofdstad van Noord-Jutland en een kleine metropool met een heel eigen sfeer. Musea, oude monumenten en historische gebouwen en een uitnodigende en levendige waterkant. © Daniel Brandt Andersen

Van het eiland naar het fjord

Aalborg ligt prachtig gelegen aan het Limfjord. De stad heeft vele contrasten. Zo heeft het een oude binnenstad met straatkunst, moderne architectuur met het maritieme, moderne winkels met oude straatjes en idem huizen.

Helemaal van deze tijd is het Salling-gebouw aan de Algade: een department store, waar je tot in de late uurtjes kan lounges in de rooftopbar. Maak ook een wandeling over de glazen Skywalk, die 30 meter boven de grond uitsteekt in de Aalborgse lucht. Kleine wonderen, maar ze bestaan echt.

Ontdek hier nog meer fijne vakantietips.

