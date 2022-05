Vakantiegeld is binnen: investeer in gadgets waar je langere tijd plezier van hebt

SamsungDe maand mei is er één met vele hoogtepunten. De zon schijnt steeds vaker, de meivakantie geeft broodnodige ontspanning én veel Nederlanders krijgen hun vakantiegeld. Dit jaarlijkse extraatje wordt al lang niet meer altijd in de vakantie gestoken, blijkt uit onderzoek van Q&A , dat werd uitgevoerd in opdracht van PwC. Steeds meer mensen investeren de jaarlijkse bonus in spullen waar ze het hele jaar blij van worden, zoals bijvoorbeeld leuke gadgets. Denk aan de Samsung Galaxy Tab S8 series, een Samsung Galaxy Watch4 of één van de vele andere nieuwe producten van deze techfabrikant.

Zo creëer je op een andere manier je eigen vakantiemomentje. Geniet bijvoorbeeld in de tuin van de zon terwijl je een serie streamt op je nieuwe tablet. Of gebruik een smartwatch om je fitheid in de gaten te houden, wanneer het mooie weer ervoor zorgt dat de barbecue steeds vaker wordt aangestoken. Er is voor ieder wat wils in de nieuwe productenlijn van Samsung.

Video’s kijken en gamen op een tablet met indrukwekkend scherm

Koop bijvoorbeeld de nieuwste tablet van Samsung, de Galaxy Tab S8 series, om optimaal te werken en ontspannen. Sinds de coronacrisis spreken we vrienden en collega’s elkaar steeds meer online. Met deze tablet wordt het wel heel makkelijk en leuk om te connecten met anderen. Waar en wanneer je maar wilt.

De Galaxy Tab S8 is krachtiger en sneller dan haar voorganger en heeft bovendien meer opslagruimte. Een prachtig beeldscherm maakt het extra leuk om je even terug te trekken en video’s te kijken, series te streamen of te gamen.

Volledig scherm Galaxy Tab S8 © Samsung

Of je nu thuis bent of onderweg: je ideale lifestyle is altijd binnen handbereik met deze tablet. Bij videogesprekken en in online klaslokalen, maar ook met gamen en streamen kunnen velen niet meer zonder.

Smartwatch helpt je gezond te leven, ook op vakantie

Een andere leuke gadget is de Galaxy Watch4, de nieuwste smartwatch van Samsung. Het horloge heeft veel pluspunten: het wordt bijvoorbeeld een stuk makkelijker om gezond te leven en fit te blijven. Zo kun je zorgen dat je genoeg blijft bewegen, een regelmatig slaapritme aanhoudt en gezond eet.

Tijdens vakanties willen we natuurlijk volop genieten. Maar tegelijkertijd is het zonde als dit ten koste gaat van de gezonde leefstijl die we het hele jaar aanhouden. Met hulp van de Galaxy Watch4 weet je wanneer je het ervan kunt nemen én wanneer het verstandig is om een keer een extra lange wandeling te maken. Zo weet je altijd precies voor wélk vakantiemomentje je het best kunt kiezen.

Combineer de Galaxy Watch4 met een groot aanbod aan stijlvolle horlogebandjes en pas hem, door onder andere de wijzerplaten te tweaken, volledig aan op je eigen stijl. Het klokwerk is daarmee niet alleen heel praktisch, maar ook een leuke accessoire om te dragen.

Opvouwbare telefoon is retro en hip

Volledig scherm Galaxy Z Flip3 © Samsung Is het hoog tijd voor een nieuwe telefoon en kies je graag voor innovatie en flexibiliteit? Dan is de Galaxy Z Flip3 het model voor jou. Het apparaat is vernieuwend, zowel qua prestaties als uitstraling. De telefoon is namelijk vouwbaar en heeft daarmee een uitstraling die zowel hip als retro is. Bovendien behoort de hardware tot de absolute top.

Neem een kijkje op Samsung.com voor meer inspiratie en informatie.