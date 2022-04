Van der Linden Groep: jouw nieuwe Hyundai dealer voor regio Alphen aan den Rijn

Als dealer van Hyundai biedt Van der Linden Groep een groot aanbod aan nieuwe benzine, hybride en elektrische modellen. Maar ze hebben ook de innovatieve waterstofauto Hyundai NEXO. “Hierin zijn we één van de grootste dealers op het moment. Verder heeft ons pand ook een groot overdekt occasioncenter waar we merken als Volkswagen, Škoda, SEAT of Kia aanbieden. Wij denken graag met je mee over de mogelijkheden.” Bekijk hier de actuele voorraad van de Van der Linden Groep. Christian en zijn team zijn dankbaar voor de trouwe klantenkring die Van der Linden Groep heeft opgebouwd. “We proberen voor iedereen klaar te staan en als je merkt dat klanten dat zien en daardoor ook terugkomen, is onze missie geslaagd.”