Van schip naar schap: zo verduurzamen Nederlandse garnalenvissers

Albert HeijnDe afgelopen vijftig jaar verdubbelde de wereldwijde visconsumptie. Om de oceanen en zeeën beter achter te laten, is het cruciaal om te kiezen voor verantwoord gekweekte en duurzaam gevangen vis. Nederlandse garnalenvissers zetten zich dagelijks in om de keten van schip naar schap te verduurzamen.

Elke zondagnacht zet de kotter van Daniel Caljouw koers richting de Noordzee of Waddenzee. Meestal keert zijn schip op vrijdagmorgen terug in de haven. De Hollandse garnalen zijn dan al aan boord gekookt en gekoeld. Caljouw leerde het ambacht van zijn vader. “Het mooiste aan dit vak blijft het werken in en met de natuur.”

Betere zeeën en oceanen

Caljouw wil graag dat volgende generaties het ambacht kunnen voortzetten. “Als garnalenvissers vinden we het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen. Daarom proberen we de hele keten van schip naar schap zo duurzaam mogelijk te maken.”

Vis is niet alleen lekker, maar ook gezond: het Voedingscentrum raadt aan om minimaal één keer per week vis te eten. Dat kan zorgen voor een dilemma. Ondanks de steeds betere regelgeving is er op sommige plekken sprake van overbevissing. Dat wil zeggen dat er meer vis wordt gevangen dan er weer bijkomt.

Om de oceanen en zeeën beter achter te laten voor volgende generaties, is het cruciaal om te kiezen voor duurzaam gevangen of verantwoord gekweekte vis. Albert Heijn loopt daarin voorop: 92 procent van de vis heeft het MSC- of ASC-keurmerk. De rest is biologisch geweekt of afkomstig van een betrouwbaar verbeterprogramma.

Garnalen met keurmerk

De kotter van Daniel maakt deel uit van een vloot garnalenkotters van Cornelis Vrolijk, partner van Albert Heijn. Allemaal voldoen ze aan de regels van het MSC-keurmerk. Dat heeft als doel om overbevissing tegen te gaan en te zorgen dat het overige onderwaterleven niet wordt bedreigd door de visvangst.

“De netten waarmee we garnalen vangen hebben bijvoorbeeld een grotere maaswijdte gekregen”, legt Daniel uit. “Daardoor blijven kleinere garnalen in zee achter en krijgen ze de kans om door te groeien. Ook zorgen we ervoor dat niet onbedoeld andere vissen dan garnalen in onze netten terechtkomen.” Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om de vloot op alternatieve brandstof te laten varen en nemen de garnalenvissers het afval mee dat in hun netten belandt. “Zo verdwijnt het uit zee en kan het aan wal gerecycled worden.”

Pure smaak van Hollandse garnaal

Het verduurzamen van de garnalenketen houdt niet op bij de vangst. Tot voor kort werden alle Hollandse garnalen handmatig gepeld in het buitenland, vooral in Marokko. Een technologische innovatie maakt lokaal pellen weer mogelijk: alle Hollandse garnalen van Albert Heijn worden nu machinaal gepeld in het Groningse Lauwersoog.

Dat scheelt per lading garnalen al snel 5000 km aan transportkilometers en dus wordt er veel CO2-uitstoot gereduceerd. Extra voordeel is dat de garnalen al enkele dagen na de vangst in het schap liggen, waardoor er een lagere concentratie conserveringsmiddelen mogelijk is. “Dat proef je”, zegt Caljouw. “Het is de echte, pure smaak van de Hollandse garnaal. Die is niet te overtreffen.”

Meer weten over duurzame vis bij Albert Heijn? Je leest meer over de duurzame initiatieven op deze speciale pagina.

Winnen: een dagje mee op een garnalenkotter

Zelf een keer meemaken hoe Hollandse garnalen worden gevangen? Dat kan, want tien mensen mogen een dagje mee op een kotter. De trip vindt plaats op vrijdag 14 oktober 2022. Wil je kans maken? Doe dan mee via deze website.