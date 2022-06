Van verkoopster naar docent op mboRijnland: ‘mijn beste keuze’

Sinds een jaar is Merve ‘expertdocent’ burgerschap en daarmee verantwoordelijk voor het vak binnen mboRijnland. Ze ontwikkelde een nieuwe visie voor het vak en stuurt collega-docenten aan. “Ik vind het ontzettend leuk om meer ‘body’ te geven aan het vak burgerschap, dat maakt mijn werk nóg interessanter. Ik vind het prettig dat mboRijnland met de tijd mee gaat. Er wordt gekeken naar waar studenten behoefte aan hebben en daar spelen we flexibel op in. We blijven niet hangen in kaders, maar kijken vooruit. Dat gebeurt niet overal. Ik ben blij dat ik op deze school studenten wat mag leren, en dan ook nog eens het mooiste vak dat er is!”.