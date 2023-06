Vaste energiecontracten terug van weggeweest

IndependerWie een half jaar geleden in het bezit was van een vast energiecontract mocht van geluk spreken. Dan betaalde je fors minder dan de buren, die niet eerder hun contract hadden vastgezet. Inmiddels zijn de inkoopprijzen van gas en elektriciteit weer fors gedaald. Er is weer een ruim aanbod van vaste contracten op de markt. Is dit dé tijd om je handtekening onder zo’n vast contract te zetten of moet je nog even wachten?

Klinkt goed toch, weer één vaste energieprijs voor de langere termijn? Variabele contracten waren lange tijd de norm. Sinds begin 2022 was het ondenkbaar om aan een nieuw vast energiecontract te komen. Dit was het gevolg van de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van Rusland als voornaamste gasaanbieder. Hierdoor stegen de gasprijzen erg snel en was het onmogelijk voor energieleveranciers om vaste contracten aan te bieden.

Vaste contracten zijn er weer

Maar goed nieuws: de vaste contracten zijn weer terug van weggeweest. Deze contracten worden vaak voor de duur van één jaar of langer aangeboden. Geen gedoe dus meer met de ene maand 1 euro per kuub (m3) gas betalen en de andere maand een stuk meer. Op het hoogtepunt, in december vorig jaar, betaalden sommige huishoudens zelfs vier(!) euro per kuub gas. Terug naar stabiliteit: de ouderwets vaste energiecontracten liggen weer op tafel.

In februari verraste de relatief kleine energieleverancier Mega de markt door als eerste een vast energiecontract aan te bieden met prijzen onder het energieplafond. Ruim twee weken later volgden grotere namen zoals Energiedirect.nl en Essent. “We merken bij onze klanten dat er heel veel behoefte is aan zekerheid”, legt energie-expert Joris Kerkhof van Independer uit. “Met de contracten die we nu voor een jaar of langer aanbieden, dekken we ook de aankomende winter af en profiteer je ook in de eerste maanden van 2024 van dit vastgezette tarief. Vanaf 1 januari geldt ook het energieplafond niet meer. ”

Instappen of niet?

Het is natuurlijk erg verleidelijk om nu zo’n vast energiecontract af te sluiten, maar doe je hier daadwerkelijk goed aan? De gemiddelde energieprijs ligt nog altijd ruim boven de gemiddelde prijs die je betaalde vóór de oorlog in Oekraïne.

In 2021 betaalde je gemiddeld € 0,80 cent per kuub gas. Die gemiddelde gasprijs steeg in 2022 erom. Vandaag de dag ligt het prijsplafond op € 1,45 per kuub gas en er zijn al leveranciers die prijzen onder het energieplafond aanbieden. Maar ja, deze prijzen zijn nog steeds fors hoger dan 2021. Het dilemma: nu meteen vastzetten voordat de energieprijzen weer kunnen stijgen of is het verstandiger te wachten tot de prijzen verder zijn gezakt en gestabiliseerd?

Natuurlijk valt er ook wat voor te zeggen om juist wél nu een vast contract af te sluiten. Jij, ik en energieleveranciers weten natuurlijk niet wat de oorlog in Oekraïne nog meer teweegbrengt en hoe de energieprijzen er de komende maanden uit zullen zien. Ook Joris Kerkhof van energievergelijker Independer denkt dat het ‘zeker slim’ is om nu een jaarcontract af te sluiten. “Ten eerste loop je dan niet het risico dat je energierekening hoger wordt als de gasprijs stijgt. En je hebt het voordeel dat die prijs tot na de winter vast blijft staan, terwijl het prijsplafond op 31 december afloopt.”

Houden bij het oude?

Je hóeft uiteraard geen nieuw contract af te sluiten. Misschien doe je er zelfs wel goed aan om het bij jouw oude – inmiddels vertrouwde – variabele contract te houden. Op dit moment kan dat zelfs het goedkoopst zijn, weet Kerkhof. “Maar dat betekent wel dat je elke maand een wijziging van je tarief kunt krijgen. Dat kan naar beneden, maar kan ook mee omhoog.”

Dus, wat doe jij? Nu overstappen, een jaar lang risico’s vermijden en minder zorgen hebben over de fluctuerende energiemarkt? Of wachten tot de gasprijzen eventueel nog meer dalen? Hou je van een gokje of juist niet. De keuze is aan jou.