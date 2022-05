Veel kantoorpanden hebben nog geen energielabel C, waardoor sluiting dreigt

Hoog tijd voor verandering, vinden energie-experts. “Energielabel C is niet moeilijk om te halen en het levert een bedrijf meteen al winst op”, zegt Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoedfinancieringen en –beleggingen aan Maastricht University.

Meer dan de helft voldoet nog niet

Van de kantoorpanden scoort 56 procent lager dan energielabel C of heeft überhaupt nog geen energielabel. Het energielabel van een kantoor is terug te vinden op de website EP-online. Wie nog geen label heeft, kan dit aanvragen via een energielabeladviseur.

Sluiting dreigt

Margot van Nistelrooij, woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vertelt dat het een harde maatregel is waar ze op gaan handhaven. In eerste instantie leggen gemeenten en provincies een dwangsom op als een eigenaar of gebruiker van een kantoorgebouw niet voldoet aan de verplichting. Als dat daarna nog steeds niet het geval is, moet het kantoor worden gesloten.

Hoe verduurzaam je?

Het ene kantoorpand is al met een simpele aanpassing geholpen, bij een ander gebouw zijn meerdere verduurzamingen nodig om te voldoen aan energielabel C. Het is maatwerk, vertelt Remco van Egmond, adviseur energielabels bij Hoppenbrouwers Techniek. “Het kan zo zijn dat een bedrijf geholpen is met een x-aantal zonnepanelen, maar er zijn veel meer oplossingen.”

Hij somt op: “Denk maar eens aan ledverlichting, een warmtepomp, HR++ glas en isolatie van muren, daken, gevels en deuren.” Om een indruk te krijgen welke verduurzamingen voor een specifiek bedrijf relevant zijn, riep de Rijksoverheid een online tool in het leven.

Benieuwd naar wat verduurzaming je kan opleveren? Bekijk dan deze acht redenen om als bedrijf te verduurzamen.

Beter voor werknemers

Het verduurzamen van het kantoor heeft ook een voordeel voor werkgever en werknemers. Personeel werkt namelijk harder en is minder vaak ziek in een duurzaam gebouw. Daardoor stijgt de productiviteit met tien tot vijftien procent en daalt het ziekteverzuim met 1,5 tot 2,5 procent, volgens onderzoek van het Dutch Green Builing Council, een organisatie die zich inzet voor een toekomstbestendigere omgeving.

Duurzame gebouwen zijn meer waard

Bedrijven hebben profijt van de verplichte verduurzaming, blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. In dat rapport staat dat een derde van de investeringskosten binnen afzienbare tijd zijn terugverdiend.

Hendrickx en Eichholtz zien het verduurzamen van kantoren als een verdienmodel. “Wie investeert in bijvoorbeeld zonnepanelen, betaalt vervolgens niet of nauwelijks energie”, vertelt Hendrickx. De hoogleraar vult aan: “Duurzame gebouwen zijn ook meer waard. Voor huurpanden kan bijvoorbeeld meer huur gevraagd worden. Kortom: het levert meer op.”

Heb jij vragen over de energietransitie? Bekijk dan deze veelgestelde vragen.