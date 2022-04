Veel mensen kiezen voor verbouwen in plaats van verhuizen

IndependerDe huizenprijzen blijven maar stijgen. Daarom wordt verbouwen in plaats van verhuizen steeds populairder. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw dakkapel, uitbouw of het verduurzamen van de woning. Tijdens een verbouwing gaat er af en toe wel eens iets mis. Werklui lopen in en uit, er wordt gesjouwd met bouwmaterialen en spullen worden aan de kant geschoven. Ben je hier wel goed voor gedekt via de woonverzekering? Verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer vertelt waar je rekening mee moet houden.

Hier ben je niet voor verzekerd

Bij een verbouwing dekken je opstal- en inboedelverzekering de meeste schades. Maar let op, want er zijn wel uitzonderingen, zo legt Independer expert Ypma uit. “Is je woning tijdens de verbouwing onbewoond? Dit vergroot de kans op vandalisme, inbraak en diefstal. Daarom vergoedt je verzekeraar in dit geval geen schades door inbraak of vernieling. Ook als je woning nog geen ramen, sloten of definitief dak heeft, is de dekking van je verzekering beperkt. Bijvoorbeeld voor diefstal en lekkage. Tikt een bouwvakker tijdens het klussen per ongeluk een raam in? Ook glasbreuk is tijdens een verbouwing uitgesloten op de dekking van je woonverzekering.

Buitenshuis geen spullen laten rondslingeren

Tijdens een verbouwing liggen vaak losse bouwmaterialen in of rondom het huis. De kans op diefstal is dan extra groot. Wordt er iets gestolen uit je tuin? Dan ben je hier niet voor verzekerd met je inboedelverzekering. Zorg er daarom voor dat je de spullen bewaart in je woning of in een afgesloten container in de tuin. Je bent namelijk alleen verzekerd bij diefstal als er aantoonbare inbraaksporen zijn. Dit geldt ook voor een ruimte waar je bijvoorbeeld meubels tijdelijk opslaat tijdens de verbouwing.

Check de verzekering van je hulpkrachten

Hoe zit het met schade aan je spullen? “Als er tijdens de verbouwing iets stuk gaat, verhaalt de verzekeraar de schade vaak op diegene die je huis heeft verbouwd. In veel gevallen is dit de aannemer. Check daarom voordat je met een aannemer in zee gaat of hij een Construction All Risk (CAR) verzekering heeft”, legt Ypma uit. Deze verzekering dekt schades die tijdens het verbouwen door toedoen van de aannemer onstaat. Helpen vrienden of kennissen je met de verbouwing? Check dan van te voren of ze een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Zo ben je ook gedekt voor schade die zij veroorzaken.

Maak je zelf tijdens het verbouwen per ongeluk iets kapot? “Hier ben je alleen voor verzekerd met een all risk inboedelverzekering. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade aan je laminaatvloer. Tenzij de vloer vast zit aan je huis, want dat valt de schade onder je opstalverzekering”, aldus Independer expert Ypma.

Schakel rechtsbijstand in

Besteed je de verbouwing van je huis uit, bijvoorbeeld aan een aannemer? Dan is een goede rechtsbijstandsverzekering handig. Stel dat er een conflict ontstaat tussen jou en de aannemer, dan kan de rechtsbijstandsverzekering je verder helpen. Let op, als je een rechtsbijstandsverzekering afsluit geldt er een wachttijd van drie maanden voordat de dekking ingaat. Zorg dus dat je ruim voor de verbouwing al een verzekering hebt afgesloten.

De waarde van je huis up-to-date houden

Een verbouwing zorgt vaak voor een flinke verbetering van je huis. Dit kan betekenen dat je huis na de verbouwing meer waard is. Bijvoorbeeld doordat je nu meer ruimte hebt, of een luxere badkamer of keuken. Het is daarom verstandig om de herbouwwaarde van je woning na een verbouwing opnieuw door te geven bij je opstalverzekering. Het bedrag waarvoor je huis en eventuele bijgebouwen verzekerd zijn is namelijk gebaseerd op de herbouwwaarde. Door deze na de verbouwing aan te passen voorkom je dat je woning na de verbouwing is onderverzekerd. Stel je voor dat er grote schade is aan de huis, bijvoorbeeld door brand, krijg je vergoed waar je daadwerkelijk recht op hebt.

