Vegan zalm in bladerdeeg met citroenroomkaas en spinazie

ViveraDeze vegan zalm in bladerdeeg is snel en makkelijk te maken. In deze variant gebruiken we Vivera plantaardige zalm, citroenroomkaas en spinazie. De citroen in de plantaardige roomkaas geeft de zalmpakketjes een heerlijke frisse smaak.